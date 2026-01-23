Kent uzlaşısı davasında karar: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklanmasına ve yerine kayyum atanmasına gerekçe olarak gösterilen "kent uzlaşısı" davasında bugün Silivri'de son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Heyeti, savcılığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istediği Özer hakkında, 6 yıl 3 ay hapis cezası kararı verdi.
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 14:23, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 14:24
Ahmet Özer'in yargılandığı davasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Özer'in 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.