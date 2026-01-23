Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy'un uyuşturucu test sonucu çıktı

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında kar örnekleri alınan Ceyda Ersoy ve oyuncu Doğukan Güngör'ün uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Haber Giriş : 23 Ocak 2026 15:09, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 15:17
Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy'un uyuşturucu test sonucu çıktı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, kan örnekleri alınan Ceyda Ersoy ile oyuncu Doğukan Güngör'ün uyuşturucu testlerinin pozitif sonuçlandığı öğrenildi.

"Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim"

Yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Doğukan Güngör, uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti. Oyuncu Güngör, "Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım.Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım" ifadelerini kullanmıştı.

Tedavi olmak istiyorum

Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy ise evinde bulunan kokain ve uyuşturucu hapın kullanma amaçlı bulundurduğunu itiraf etmiş, "Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum"şeklinde ifadelerini kullanmıştı.

Sonuçları açıklanan isimler şöyle;

Testi pozitif çıkanlar:

1.Binnur Buse Alper

2.Merve Eryiğit

3.Veysel Avcı

4.Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)

5.Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)

6.Ece Cerenbeli

7.Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)

8.Saniye Deniz

9.Lerna Elmas

10.Doğukan Güngör

11.Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)

12.Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)

13.Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)

14.Ceyda Ersoy

Testi negatif çıkanlar:

1.Özge Bitmez

2.Sevgi Taşdan

3.Gülsüm Bayrak

4.Gizem Özköroğlu

