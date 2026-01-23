Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Kızılay'ın 20. 'İyilik Gemisi' Gazze'ye uğurlandı

Türk Kızılay'ın Gazze'ye gönderilmek üzere hazırladığı, içerisinde yaklaşık 1400 ton insani yardım malzemesi bulunan 20. "İyilik Gemisi", Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 15:16, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 15:17
Gazze'de acil ihtiyaçları karşılamak için yapılan yardım faaliyetleri, Türkiye'nin öncülüğünde devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay tarafından hazırlanan ve gıda, hijyen, giyim, battaniye, barınma ve bebek malzemeleri ağırlıklı yaklaşık 1400 ton temel insani yardım malzemesinin yer aldığı "İyilik Gemisi"nin uğurlanması için Mersin Uluslararası Limanı'nda tören düzenlendi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, törende, "İyilik Gemisi"yle Türkiye'nin dayanışma ve insanlık duygusunun Gazze'ye ulaştırılacağını söyledi.

Gazze'de uzun zamandır çok ağır süreç yaşandığını dile getiren Tanık, bu süreçten en çok çocukların, yaşlıların, hastaların ve ailelerin etkilendiğini belirtti.

"Gazze'ye uzanan bir 'İyilik Yolu' açtık"

Tanık, Gazze'deki kış şartlarının da ailelerin hayatını zorlaştırdığına dikkati çeken Tanık, şöyle konuştu:

"Yağmur sularıyla dolan çadırlar, çamurla kaplanan yaşam alanları ve soğuk hava koşulları özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastaların için ciddi riskler oluşturuyor. Bu zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan insanlar için 7 Ekim 2023'ten bu yana Türk milletinin dayanışma ruhuyla Gazze'ye uzanan bir 'İyilik Yolu' açtık. Bu yol, kilometrelerle ölçülen bir had değil. Vicdanla, merhametle ve insanlık sorumluluğuyla kurulan bir köprü oldu. Bugüne kadar 20 bin tonu aşkın insani yardımı Gazze'ye ulaştırdık."

Bugüne kadar 11 milyon öğün dağıtıldı

Tanık, en zor şartlar altında dahi aşevlerinde her gün 30 bin ile 40 bin öğün sıcak yemek çıkardıklarını ve çıkarmaya devam ettiklerini belirterek, bugüne kadar yaklaşık 11 milyon öğün dağıttıklarını anlattı.

Ramazan ayına yaklaşıldığını hatırlatan Tanık, 20. "İyilik Gemisi"nin yalnızca bir yardım seferi değil aynı zamanda ramazanın ruhuna yakışan bir gönül seferi olduğunu dile getirdi.

Tanık, gemiye destek verenlere ve bağışçılara teşekkür etti.

Mersin Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ve diğer ilgililerin katıldığı programda, edilen duanın ardından 20. "İyilik Gemisi" uğurlandı.

Geminin Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşması bekleniyor. Yardımlar burada gemiden indirilip Gazze'ye ulaştırılacak.

