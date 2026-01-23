Uzmanı açıkladı: Dondurucu soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor
Uzmanı açıkladı: Dondurucu soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!

Altın piyasasının yakından takip ettiği isimlerden İslam Memiş, gram altının kısa sürede 7 bin lira sınırını aşmasını değerlendirdi. Yılın ilk yarısında 8 bin lira seviyelerinin test edileceğini öngören Memiş, agresif yükselişin sürmesi halinde 10 bin liralık 5 haneli rakamların görülebileceğini iddia etti. Yatırımcıları "fiyata değil, miktara odaklanın" diyerek uyaran Memiş, mevcut yükselişin bir "balon" riski taşıdığına da dikkat çekti.

23 Ocak 2026 16:55
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında altın, gümüş ve diğer emtia piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gram altının tarihi seviyelere ulaştığını ulaştığını belirten Memiş, bu yükselişin geçen yılla benzer bir seyir izlediğini ifade ederken, yıl içinde 5 haneli rakamların gündeme gelebileceği uyarısında
bulundu.

10 BİN LİRA İÇİN TARİH VERDİ

Haziran ayına kadar 8 bin lira seviyesinin beklendiğini söyleyen Memiş, "Eğer agresif ve öngörülemeyen bir gelişme yaşanırsa, 5 haneli rakamları yani 10 binli seviyeleri konuşabiliriz demiştik. Daha yılın üçüncü haftasında 7 bin lirayı görmüşsek, bu yıl kaç tane binli rakam göreceğimizi hep birlikte izleyerek öğreneceğiz" diyerek yatırımcılar için endişelendiren bir uyarı yaptı.

"Şu anda fiziki gram altın 7 bin lira civarında. Muhtemelen 8 bin rakamları yılın ilk yarısında, hatta Şubat mı Mart mı derken daha erken gelebilir. Ons altın tarafında teknik dirençler kırıldı. 8 binin üzerinde kalıcı kapanışlar görürsek, 10 bin lira sürpriz olmaz" diyen Memiş, bu yıl gram altında 5 haneli rakamların görüleceğini açıkladı.

"Altındaki bu yükseliş bir balon ve bu balon bir yerde patlatılabilir. Küçük yatırımcıların temkinli olması gerekiyor. Geçen yıl da benzer bir senaryoda ons altında birkaç gün içinde sert düşüşler, gram altında bin liraya yakın geri
çekilmeler yaşanmıştı" diyerek uyarıda bulunan Memiş, bu piyasada kazanan yatırımcı değil, sistemi kuran büyük oyuncuların kazandığını hatırlattı.

ONS ALTIN UÇUŞA GEÇTİ

Gün içinde ons altını 100-150 dolar oynatarak tek tuşla milyon dolar kazananların olduğunu vurgulayan uzman isim, "Küçük yatırımcı için al-sat piyasası şu an geçerli değil. Burada yapılması gereken fiyata değil, miktara odaklanmak. Uzun vadeli yatırımcı her ay düzenli şekilde almaya devam etmeli. Çünkü "6 binden almazsam 7'den alırım, 7'den almazsam 8'den alırım" döngüsü devam ediyor. Geçen yıl 3, 4, 5, 6 binli seviyelerin hepsi görüldü" dedi.

ALTINI OLAN TUTSUN

"Elinde altın olanlar için en önemli şey mevcut varlığı korumak. Eğer ev, araba gibi somut bir ihtiyacı olan varsa ve bunun için altın bozduracaksa, bunu yapabilir. Çünkü yılın ikinci yarısında kredi musluklarının açılması ve emlak tarafında yeni hareketler bekleniyor" diyen Memiş, "al-sat yaparım, aradaki farktan kazanırım" diyenler için şu an uygun bir zemin olmadığına vurgu yaptı.

"Kuyumcular kendilerini nasıl koruyor? Malı sattıkları anda hemen bağlama yapıyorlar. Açıkta kalmıyorlar. Bu da olması gereken yöntem. Vatandaş için de benzer bir durum geçerli. Örneğin ev alacak olan biri, tapudan imza mesajı gelmeden altınını bozdurmamalı. Cayma durumlarında yaşanan zararlar belgeliyse hukuki olarak talep edilebilir" diyen Memiş, "Kısmet değilmiş" ifadelerini kullanarak zararın kabul edilmemesi gerektiğini belirtti.

Borsa İstanbul'un da rekor kırdığını söyleyen Memiş, "13 bin puan seviyesi aşıldı, hedef 14 bin. Gümüş tarafında ise ciddi bir uyarı yapmak gerekiyor. Gümüş şu an altından daha tehlikeli. Gram gümüş ve ons gümüş kritik direnç seviyelerine çok yakın. Küçük yatırımcı için gümüşten uzak durulması gereken bir dönem. Geçen yıl güldüren gümüş, bu yıl can yakabilir" değerlendirmesinde bulundu.

