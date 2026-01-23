Memurlar.net'in Instagram Kanalı Açıldı: Tüm İlanlar Bir Tık Uzaklıkta

Kuruluşundan bu yana kamu çalışanları, memur adayları ve emeklilerin en güvenilir bilgi kaynağı olan memurlar.net, takipçilerine çok daha hızlı ulaşabilmek adına Resmi Instagram Kanalı'nı yayına aldı.

Facebook, X, Telegram, Youtube ve Linkedin'in yanı sıra Instagram Kanalımız da takipçilerimizin kullanımına sunuldu.

Kamu Kurumlarındaki güncel duyuru ve ilanları saniyeler içinde Instagram kanalımızda takipçilerimize ulaşacak

Son Dakika Atamaları Kaçmayacak

Yeni nesil habercilik anlayışıyla hayata geçirilen Instagram kanalı, özellikle atama bekleyen adaylar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

ÖSYM duyuruları, son dakika haberler ve personel alım ilanları, web sitesiyle eş zamanlı olarak "anlık bildirim" şeklinde takipçilere ulaştırılacak.

5 Milyona Yakın Kamu Çalışanının Ortak Noktası

Türkiye'deki devasa kamu ailesine hizmet veren memurlar.net, güncel verileri de paylaşarak platformun önemine dikkat çekti.

"Facebook'tan WhatsApp'a kadar tüm mecralarda vardık, ancak Instagram Kanalı ile hızımızı ikiye katlıyoruz. 5 milyonu aşkın kamu çalışanı ve milyonlarca KPSS adayının doğru habere, ilan yayınlandığı anda ulaşması temel önceliğimizdir"

Tek Tıkla Katılım Sağlanabiliyor

En güncel ilanlara ve kritik gelişmelere ilk elden ulaşmak isteyen kullanıcılar, memurlar.net'in resmi Instagram profilindeki "Kanal" sekmesine tıklayarak topluluğa ücretsiz olarak katılabilecekler.

Instagram kanalımıza katılmak için tıklayınız