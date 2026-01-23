Uzmanı açıkladı: Dondurucu soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor
Uzmanı açıkladı: Dondurucu soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor
DMM'den 'suça karışan kişilere hukuki süreçler uygulanmıyor' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), Samsun, Çanakkale ve bazı illerde suça karışan ve gözaltına alınan kişiler hakkında gerekli hukuki süreçlerin uygulanmadığına dair iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 17:26, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 17:27
DMM'den 'suça karışan kişilere hukuki süreçler uygulanmıyor' iddiasına açıklama

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Samsun, Çanakkale ve bazı illerimizde suça karışan ve gözaltına alınan kişiler hakkında gerekli hukuki süreçlerin uygulanmadığına dair bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddialar asılsızdır. İlgili tüm kurumlar her konuya hassasiyetle yaklaşmakta, yasal yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli süreci yürütmektedir.

Bahsi geçen olaylardaki ana şüphelilerin tutukluluk halleri devam etmekte, adli işlemler sürdürülmektedir. Bu tür dezenformasyonları yapanlar ve yayanlar hakkında da gerekli adli süreçler başlatılmıştır. Kamu kurumlarını zan altında bırakmayı, vatandaş-devlet güvenini ve birlikteliğini sarsmayı, kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen dezenformasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

