Bakan Yumaklı: 'Yüzyılın Konut Projesi', devletle millet arasındaki gönül köprüsü

Uzmanı açıkladı: Dondurucu soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor
Uzmanı açıkladı: Dondurucu soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
İkinci el otomobillerde fiyatlar ne kadar oldu?
İkinci el otomobillerde fiyatlar ne kadar oldu?
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Motorine bir zam daha geldi
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Yumaklı: 'Yüzyılın Konut Projesi', devletle millet arasındaki gönül köprüsü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu proje alın terinin karşılık bulduğu, emeğin korunup kollandığı, dar gelirlinin, gencin, engellinin, şehit yakınının hakkının gözetildiği büyük bir sosyal sözleşmedir aynı zamanda. Bir başka ifadeyle 'Yüzyılın Konut Projesi', devletiyle milletinin arasındaki gönül köprüsüdür." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 17:43, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 17:45
Yazdır
Bakan Yumaklı: 'Yüzyılın Konut Projesi', devletle millet arasındaki gönül köprüsü

Yumaklı, Kastamonu Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu'nda yapılan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında "TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kura Çekilişi"ndeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yüzyılın konut projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Bu durumun milyonlarca vatandaşın yüreğinde filizlenen "Bir yuvam olsun" hayalinin önemli bir adımı olduğunu belirten Yumaklı, "Bu adım, devletin milletine uzatmış olduğu şefkat eli, sosyal adaletin, güçlü Türkiye idealinin ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının somut bir tezahürüdür. Bu proje sadece betonla, demirle, tuğlayla örülmüş bir yapı hamlesi değildir. Bu proje alın terinin karşılık bulduğu, emeğin korunup kollandığı, dar gelirlinin, gencin, engellinin, şehit yakınının hakkının gözetildiği büyük bir sosyal sözleşmedir aynı zamanda. Bir başka ifadeyle 'Yüzyılın Konut Projesi', devletiyle milletinin arasındaki gönül köprüsüdür." diye konuştu.

TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin konutun vatandaşlarla buluşturulduğuna işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Ülkemizin medarıiftiharı kurumlarımızdan biridir TOKİ. Son dönemlerde TOKİ'nin yaptığı binaların binadan öte, aslında güvenli bir yuvayı, güvenli bir yaşam mahallini ifade ettiğini söylemiştim. Özellikle depremde TOKİ'nin yaptığı bir tek binanın bile hasar almaması, aslında yapılan işin kalitesini, emeği, gayreti bizlerin önüne çok net şekilde getirmiş oldu. Bugün atılan her adım bu tecrübenin ışığında daha güçlü gelecek için de bizlere çok önemli sonuçlar getirecek. Deprem bölgesinde hepinizin malumu, büyük inşaat seferberliği bugün 81 ilimizi de kapsayan yeni bir konut hamlesine dönüştü. 'Ev sahibi Türkiye' sloganıyla 500 bin konut projesiyle ilk etapta herkesi ev sahibi yapana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi çalışmaya, çabalamaya, ter dökmeye devam edeceğiz. Sadece bugünü garanti altına almıyoruz, aynı zamanda geleceğimizi de çocuklarımızı da garanti altına almış oluyoruz."

Yumaklı, projeye gençlerin ilgi duymasından dolayı memnun olduğunu dile getirerek, "Çünkü biliyoruz ki gençlerin hayat kurabildiği bir ülkede o ülkenin geleceğe daha sağlam adımlarla yürümesi mümkündür. Bu kura elbette alın yazısının adaletle buluştuğu, sabrın sevinçle tanıştığı ve şimdiden ev sahibi olacak kuradan isimleri çıkacak olanların heyecanının zirveye ulaştığı anı da bize getirmiş olacak. Bu topraklar, Kastamonu'nun toprakları vefanın, mertliğin ve kardeşliğin mayalandığı topraklardır. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin ifade ettiği gibi, 'Sözden ziyade hal önemlidir'. Konuşmuyoruz, yapıyoruz. Söylemiyoruz, vücuda getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise il genelinde 2 bin 380 konut için kura çekimi gerçekleştirileceğine dikkati çekerek, "Devletimizin sosyal devlet anlayışının somut yansıması olan bu çalışmaların şehirlerimizin planlı gelişimine, vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ise kuranın vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da 500 bin sosyal konut projesinin bugüne kadar ortaya konulan en kapsamlı konut hamlesi olduğunu söyledi.

Proje ile yaklaşık 2 milyon kişinin yuva sahibi olacağını vurgulayan Sungur, bugüne kadar 28 ilde kuraların çekildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Yumaklı ve beraberindeki heyet, noter huzurunda TOKİ konutlarının kura çekilişi için butona bastı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber