İstanbul'da yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü
Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 18:14, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 18:35
Otoyolun Kınalı Gişeleri'nde, bir yolcu otobüsü geçiş sırasında otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Gişelerde kaza nedeniyle yoğunluk yaşanırken ekipler olay yerinde çalışma başlattı.
Kazada otomobilde bulunan 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi.