Uzmanı açıkladı: Dondurucu soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
İkinci el otomobillerde fiyatlar ne kadar oldu?
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta sonundan itibaren hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede artacak. İç Anadolu'da sıcaklıkların 10 derecenin üzerine çıkması, batı bölgelerinde ise 15-19 derece bandının görülmesi bekleniyor. Ancak sıcaklık artışına yarın pek çok bölgede görülecek sağanak yağışlar eşlik edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
23 Ocak 2026 18:30
Yurt genelinde hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yarın yurdun büyük bir bölümünde yağış beklendiğini söyleyen Yavuz, Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Artvin çevreleriyle Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında aralıklarla yağışların görüleceğini bildirdi.

Yavuz, Doğu Anadolu'nun batısı Erzincan, Malatya, Tunceli ve Sivas çevrelerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Tokat çevrelerinde ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların beklendiğini ifade etti.

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren yurt genelinde artacağını aktaran Yavuz, İç Anadolu Bölgesi'nde özellikle Ankara'da 10 derecenin üzerine çıkacağını, batı bölgelerinde ise 15 dereceyi göreceğini kaydetti.

Pazar günü yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini vurgulayan Yavuz, Kıyı Ege, Marmara'nın kuzeyi, Trakya ve İstanbul çevrelerinde hafif yağışların tahmin edildiğini belirtti.

Yavuz, Kıyı Ege'de ve Batı Akdeniz'de güneyli rüzgarların etkisini göstereceğini dile getirdi.

- Üç büyükşehirde hava durumu

Başkentte yarın parçalı ve çok bulutlu bir hava beklendiğini vurgulayan Yavuz, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Bala ve Evren çevrelerinde hafif yağışların olacağını aktardı.

Ankara'da pazar günü ise parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağını kaydeden Yavuz, sabah saatlerinde ise yüksek kesimlerde sis beklendiğini ifade etti.

İstanbul'da yarın Anadolu Yakası'nda hafif sağanak yağışların görüleceğini belirten Yavuz, Avrupa Yakası'nın parçalı bulutlu olacağını ve gündüz sıcaklıklarının 12 derece, gece sıcaklılarının ise 8 derece civarında beklendiğini kaydetti.

Yavuz, pazar günü ise İstanbul genelinde sağanak öngörüldüğünü bildirdi.

İzmir'de ise hafta sonu boyunca aralıklarla yağış görüleceğini belirten Yavuz, kuvvetli yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 17 ila 19 derece civarında seyredeceğini ifade etti.

