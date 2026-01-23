10 tonluk kokainde 10 tutuklama: 'UNITED-S' Gemisinin Türkiye ağı çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokain ele geçirilen gemiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'deki operasyonlarda yakalanarak tutuklanmalarına karar verilen 10 şüpheliye ilişkin savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, başsavcılık tarafından uyuşturucu madde ticareti kapsamında yürütülen soruşturmada, İspanya kolluk kuvvetlerinin İspanya'daki yetki sahanlığı içerisinde UNİTED-S isimli gemiyi durdukları, yapılan aramalarda gemide 10 ton kokain maddesi ele geçirildiği ve gemide bulunan mürettebattan 4 kişinin Türk vatandaşı olduğu belirtilti.

Yazıda, UNİTED-S isimli geminin Türkiye bağlantıları ve suça karışan Türk vatandaşlarının ya da Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu kişilerin ortaya çıkarılması yönünden yapılan soruşturma kapsamındaki hukuki değerlendirmelere yer verildi.

- Örgüt elebaşı Çetin Gören 10 ton kokainin taşınmasını organize etti

Yazıda, soruşturma kapsamındaki deliler göz önünde bulundurulduğunda, şüpheli Çetin Gören'in "örgüt elebaşı" olduğunun, Gören'in diğer şüphelilere talimat vererek UNİTED-S isimli gemide bulunan 10 ton kokainin taşınması işini organize ettiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Gören'in hukuki anlamda gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla başka kişiler üzerinden perdeleme yaparak, Hondras merkezli Copa Maritime Co isimli şirketi kurma talimatı verdiği ifade edilen yazıda, bu şirkete ait UNİTED-S gemisinin sevk ve idaresini talimatlar vererek yönlendirdiği belirtildi.

Yazıda, aynı zamanda Gören'in talimat yoluyla suça konu 10 ton kokain taşıma işini diğer şüphelilerle birlikte üstlendiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Şüpheli Engin Çavuş'un, Gören'in sürekli yanında bulunduğu ve talimatlarını yerine getirdiği aktarılan yazıda, dolayısıyla suç örgütü içerisinde önemli bir konuma sahip olduğu vurgulandı.

Şüpheliler Hasan Can ile Süleyman Madi'nin birlikte hareket ettiği anlatılan yazıda, Gören'in talimatıyla gemi tedariki ve bu geminin sefere hazır hale getirilerek belirlenen noktadan 10 ton kokainin belirlenen noktaya iletilmesini sağlamak yönünde, suç örgütü içerisinde önemli konumda oldukları belirtildi.

Yazıda, şüpheli Mehmet Murat Buldanoğlu'nun da Gören'in talimatlarıyla hareket ederek başkası adına şirket kurduğu, bu şirket adına önceden belirlenen UNİTED-S isimli gemiyi kayıt ederek sefere hazır hale getirilmesini ve belirlenen noktadan 10 ton kokainin belirlenen noktaya iletilmesini sağladığı aktarıldı.

Şüpheliler Ahmed Almassri ve Semra Almassri yönünden yapılan değerlendirmeye de yer verilen yazıda, şüphelilerin geminin tedarikini sağladıkları ve bu hususta diğer şüpheliler Madi, Buldanlıoğlu ve Can'a yardım ettikleri aktarıldı.

Yazıda, şüpheli Mesut Yalçın'ın da İspanya'da tutuklu bulunan diğer Türk vatandaşlarla görüştüğü ve onlarla Libya'ya hareket ettiğinin, örgüt hiyerarşisi içerisinde almış olduğu talimatlar gereği gemiye mürettebat sağlayarak, suç örgütü içerisinde hareket ettiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Şüpheli İbrahim Yılmaz'ın ifadesinde, "kendisinin böyle bir şirket kurmadığını ve alakasının olmadığını" beyan etmiş ise de savunmasının suçtan kurtarmaya yönelik değerlendirildiği kaydedilen yazıda, kendisine ait pasaportun fiziki olarak başka bir ülkede şirket kurarken kullanılmasından haberinin olmadığını beyan etmesinin de hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

Yazıda, şüpheli Faris Diab'ın da örgüt içerisinde almış olduğu talimat gereği, geminin seyrüsefere hazır hale getirilmesi amacıyla gerekli işlemleri yaparak ve buna ilişkin ilgili kuruluşlarla iletişim sağlayarak örgüt içerisinde, örgüt faaliyeti kapsamında hareket ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Sevk yazısında, Gören'in suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu ve örgütün yöneticisi olduğu, diğer şüphelilerin Gören'in talimatlarını yerine getirerek UNİTED-S isimli gemide ele geçirilen 10 ton kokain maddesinin taşınmasına fiilen katıldıklarının anlaşıldığı vurgulandı.

- Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "Atlantik Okyanusu'nda bir gemiye yapılan operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi" şeklindeki haberlere istinaden soruşturma başlatıldığı, bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucu, 7 Ocak'ta İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adaları açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan UNITED S isimli gemiye gerçekleştirilen operasyonda 10 ton kokain maddesi ele geçirildiği, 4'ü Türk vatandaşı mürettebat 13 kişinin yakalandığı bilgisinin edinildiği kaydedilmişti.

Savcılığın talimatı doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğünce İstanbul'da 11, Mersin'de 3, Tekirdağ'da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da birer olmak üzere toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı, şüpheliler Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Bülent Aymen ve Fares Diab'ın "örgüt kurma", "uyuşturucu ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığını aklama" suçlarından gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, yurt dışında firari olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve kırmızı bülten çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

Geminin mürettebatından Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş'in İspanya'da tutuklu olduklarının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Şüpheliler Çetin Gören, Ahmad Almassri ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm malvarlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuştur. El koyma kararı nöbetçi sulh ceza hakimliğince onaylanmıştır. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Soruşturma kapsamında daha sonra 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassri, Ahmad Almassri, Abdurrahman Khalleefah Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz ve Hasan Can'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Şüpheliler Ahmet Aslan ile Mehmet Bülent Aymen hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.