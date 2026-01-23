İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı

TBMM, 24 Kasım 2025'te AK Parti, MHP ve DEM Partili milletvekillerinden oluşan heyetin İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin tam tutanaklarını yayımladı. Daha önce sadece 4 sayfalık özeti paylaşılan ve muhalefetin tepkisini çeken 16 sayfalık metinde; Kürt sorununun çözüm aşamalarından Suriye'deki gelişmelere, "umut hakkı" beklentisinden Öcalan'ın siyasi geçmişine dair ifadeler yer alıyor.

Haber Giriş : 23 Ocak 2026 19:24, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 19:56
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İmralı Adası'nda gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin tam tutanakları kamuoyuyla paylaştı.

16 sayfalık görüşme kayıtları, "İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı" başlığıyla TBMM'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Söz konusu görüşme, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından, Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına 24 Kasım 2025'te İmralı Adası'nda gerçekleştirildi.

Heyet, görüşmede teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir araya gelmişti.

Görüşmenin yalnızca özet tutanakları 4 Aralık'ta komisyon toplantısında okunmuştu. Başta DEM Parti olmak üzere muhalefet partileri tam metnin yayımlanması gerektiğini savunmuş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş o tarihte sadece özet paylaşımı olacağını vurgulamıştı.

Aradan geçen yaklaşık iki ayın ardından TBMM, görüşmeye ait tam tutanakları erişime açarak tartışmalı süreci yeni bir aşamaya taşıdı.

Tutanakların tamamına ulaşmak için tıklayınız...

