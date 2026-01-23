İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
Dava açıldıktan sonra evi boşaltan kiracı, dava masraflarını ödeyecek

Ankara'da bir ev sahibi, oğlunun ihtiyacı nedeniyle kiracısına tahliye davası açtı. Kiracı dava sürerken evi boşaltsa da yargılama giderlerinden kaçamadı. Ankara Batı 7. Sulh Hukuk Mahkemesi, davanın açıldığı tarihte ev sahibinin "ihtiyaç" iddiasını samimi bularak; vekalet ücreti, arabuluculuk masrafı ve tüm yargılama giderlerinin kiracı tarafından ödenmesine hükmetti.

Haber Giriş : 23 Ocak 2026 20:20, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 20:23
Ankara'da, ev sahibi Y.E.'nin oğlunun konut ihtiyacı gerekçesiyle tahliye davası açtıktan sonra kiracı S.B. evi boşalttı. Mahkeme, dava açıldığı tarihte davacının oğlunun konut ihtiyacının gerçek ve zorunlu olduğu gerekçesiyle vekalet ücreti, yargılama giderleri ve arabuluculuk ücretinin kiracı S.B. tarafından ödenmesine hükmetti.

Y.E., Sincan ilçesindeki konutunu 14 Haziran 2019 tarihinde S.B.'ye kiraya verdi. 6 yıl sonra Haziran 2025'teki kira yenileme döneminde Y.E., oğlunun konut ihtiyacı bulunduğunu belirterek kiracıdan evi boşaltmasını istedi. Ev sahibi, oğlunun başka bir konutta kalma imkanının bulunmadığını, bu nedenle söz konusu konuta ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Kiracı S.B. ise evden çıkmak için süre istedi. Taraflar arasındaki anlaşmazlık çözülemeyince ev sahibi Y.E., zorunlu ara buluculuk sürecine başvurdu. Ara buluculuk görüşmelerinde de uzlaşma sağlanamadı.

DAVA AÇILDIKTAN SONRA TAHLİYE ETTİ

Bunun üzerine Y.E. avukatı aracılığıyla, 10 Temmuz 2025'te Ankara Batı 7'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde, oğlunun konut ihtiyacı gerekçesiyle tahliye davası açtı. Kiracı S.B., dava açıldıktan 1 ay sonra evi boşaltarak anahtarı ev sahibine teslim etti. S.B. mahkemedeki savunmasında, "Davacı Y.E. bana 2025 Haziran ayında geldi. Evden çıkmamı istedi. Zira kontratı yenileme zamanımız hazirandaydı. Ben kendisinden 1,5 aylık süre istedim ve istediğim süre içerisinde kiralananı tahliye ettim. Niye dava açıldığını anlamadım. Arabulucuya da işim olduğu için gidemedim" dedi.

'EV SAHİBİ HAKLI'

Mahkeme, konutun dava sürecinde tahliye edilmesi nedeniyle davanın konusuz kaldığını değerlendirdi. Ancak yargılama giderleri yönünden davanın açıldığı tarihteki durumu inceleyen mahkeme, ev sahibinin dava açmakta haklı olduğu sonucuna vardı. Yapılan incelemede, Y.E.'nin ve oğlunun üzerlerine kayıtlı başka bir konutunun bulunmadığı, oğlunun konut ihtiyacının gerçek ve zorunlu olduğunun belirlendiği belirtildi. Mahkeme, davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmederken, vekalet ücreti, yargılama giderleri ve arabuluculuk ücretinin kiracı S.B. tarafından ödenmesine karar verdi.

'İCRA TAKİBİ ŞEKLİNDE DE YÖNELTİLEBİLİR'

Ev sahibi Y.E.'nin avukatı Fırat Bilici, dava sürecinde tahliye gerçekleşmesine rağmen davanın devam ettiğini söyleyerek, "Evin tahliyesinin akabinde birtakım yargılama giderleri var; vekalet ücreti ve yargılamada yapılan giderler. Yargılama, bu giderlerin kimin üzerinde kalacağının tespiti için devam ediyor. Kiracının birtakım yargılama giderleri ve vekalet ücretini ödemesine hukuk muhakemeleri kanunu çerçevesinde hükmediliyor. Burada ev sahibiyle anlaşmaları önemli. Ancak sadece evi boşaltmaları yetmiyor. Ev sahibiyle anlaşıp bu tarz davalarda ev sahibinin yargılama gideri ve vekalet ücreti talebini de karşılamaları ya da karşılamayacaklarsa karşılıklı olarak feragat etmeleri gerekiyor. Bunu yapmadıkları takdirde, mahkemeden bir anda karşılarına yargılama gideri ve vekalet ücreti talebine ilişkin bir karar gelebilir. Hatta bu icra takibi şeklinde de kendilerine yöneltilebilir" dedi.

