Kiev'in göbeğinde milyon dolarlık 'Call Center' vurgunu: Mağdur Türk vatandaşları da var!

İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
Uzmanı açıkladı: Dondurucu soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor
Uzmanı açıkladı: Dondurucu soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Motorine bir zam daha geldi
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kiev'in göbeğinde milyon dolarlık 'Call Center' vurgunu: Mağdur Türk vatandaşları da var!

Kiev'in en lüks iş merkezlerinde "çağrı merkezi" adı altında faaliyet gösteren uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi, Europol ve Ukrayna polisinin ortak operasyonuyla sarsıldı. Aralarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da bulunduğu binlerce mağduru hedef alan şebekenin organizatörü olduğu iddia edilen Artur Yermolayev gözaltına alınırken; örgütün para trafiğini yöneten Türk vatandaşı Serdem Koç'un Malezya'ya kaçtığı ileri sürüldü.

Haber Giriş : 23 Ocak 2026 20:46, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 20:48
Yazdır
Kiev'in göbeğinde milyon dolarlık 'Call Center' vurgunu: Mağdur Türk vatandaşları da var!
Binlerce mağdur, milyonlarca liralık vurgun. Aralarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin hedef alındığı uluslararası dolandırıcılık ağının merkezi Kiev'de ortaya çıktı. Referans Gazetesi'nde yer alan habere göre; iş merkezlerindeki sıradan ofislerde faaliyet gösteren çağrı merkezleri üzerinden yürütülen bu karanlık düzen, yalnızca Türkiye'yi değil Avrupa Birliği ülkelerini de kapsayan geniş bir mağdur kitlesi yarattı.

Dışarıdan bakıldığında "beyaz yakalı" çalışanların bulunduğu izlenimi veren ofislerde, dolandırıcılar telefon yoluyla insanlardan astronomik miktarlarda para topladı. Bu yapının arkasındaki isimlerin büyük ölçüde bilinmesine rağmen, aralarında Türkiye ve Ukrayna vatandaşlarının da yer aldığı şebekenin uzun süre faaliyetlerine devam etmesi dikkat çekti. Uzmanlara göre dosya, iki ülke arasında yıllar içinde inşa edilen diplomatik ve siyasi ilişkilere zarar verebilecek potansiyel bir uluslararası krize dönüşebilir.

Europol devrede: Avrupa ve Ukrayna'da tutuklamalar

Bu hafta yaşanan gelişmelerle birlikte soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi. Ukrayna'da, çağrı merkezleriyle bağlantılı suç örgütünün bazı üyeleri tutuklandı. Kaynakların aktardığına göre Europol ise bir AB ülkesinde, dolandırıcılık zincirinin en üst basamağında yer aldığı iddia edilen ismi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişinin, Dnipropetrovsk doğumlu 35 yaşındaki iş insanı ve yatırımcı Artur Yermolayev olduğu belirtildi. Yermolayev, aynı zamanda Ukrayna E-spor Federasyonu'nun kurucusu olarak biliniyor.

E-spor şampiyonalarına katılmış ve çeşitli başarılar elde etmiş Yermolayev'in bu kimliği, soruşturma dosyasına göre yalnızca bir "vitrin"den ibaretti. Hakkındaki iddialar, Kiev merkezli çağrı merkezi ağının doğrudan organizatörü olduğu yönünde. Kaynaklara göre Yermolayev, IT sektöründeki bağlantılarını kullanarak Kiev'deki yapılanmayı kurdu, Türkiye'de de ortaklarla çalıştı. Bu nedenle soruşturma, yetkililer tarafından "kapanmış bir dosya" değil, henüz sonuçlanmamış bir süreç olarak değerlendiriliyor.

Kiev'in göbeğinde 60 ofislik dolandırıcılık şebekesi

Dolandırıcılık ağının merkezinin, Kiev'in en güvenli bölgelerinden biri olması ise çarpıcı. Hükümet binalarına ve kolluk kuvvetlerinin merkezlerine yalnızca birkaç kilometre mesafede bulunan "Gulliver" iş merkezinin 19. katında, şebekenin en büyük ofislerinden biri yer aldı. Bir diğer büyük ofis ise hemen yakınındaki "Parus" iş merkezindeydi.

Suç çevrelerinde "Cosmo" adıyla bilinen bu yapı, Kiev genelinde en az 60 ofisten oluşuyordu. Yaz aylarında Ukraynalı güvenlik güçleri ağın bir bölümünü deşifre etti, çok sayıda ofiste arama yapıldı ve organizatörler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şebekenin başında Türk isim mi var?

Soruşturma ilerledikçe şebekenin üst yönetiminde yer alan bir diğer isim de kamuoyuna yansıdı. Medya kaynaklarına göre bu isim, Serdem Koç adlı bir Türk vatandaşıydı. Koç, Asmi ya da Bahar isimlerini de kullandığı belirtilen Serdem Koç, örgüt içindeki "altın tepe" olarak adlandırılan üst kadroyu koordine ediyordu. Yanında ise erkek arkadaşı olduğu belirtilen Çağrı Öztürk bulunuyordu.

Bu isimlerin takma ad olabileceği değerlendiriliyor. Zira "Çağrı Öztürk" ismi tanınmış bir Türk dizi oyuncusuyla, "Koç" soyadı ise Türkiye'nin en zengin ailelerinden biriyle örtüşüyor. "Serdem" isminin Türkçede "kalp" anlamına gelmesi de bilinçli seçilmiş bir kimlik izlenimi yaratıyor.

Serdem Koç'un yalnızca yönetsel bir figür olmadığı, çağrı merkezi çalışanlarının mağdurları ikna etmek için kullandığı konuşma senaryolarını bizzat yazdığı, para trafiğini, transferleri ve finansal akışı kontrol ettiği tespit edildi.

Sınır dışı edildi, Malezya'ya kaçtı iddiası

Sonbaharda Serdem Koç'un Ukrayna'dan sınır dışı edildiği öğrenildi. Aynı süreçte erkek arkadaşı da ülkeden çıkarıldı. Ancak Serdem Koç'un Türkiye'ye dönmediği ortaya çıktı. Kaynaklara göre Ukrayna'daki yapılanmayı geride bırakan Serdem Koç, Malezya'ya kaçtı ve burada saklanıyor. Türkiye'ye iade edilme ihtimalinden büyük korku duyduğu, zira ülkesinde ağır bir cezayla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Türk makamlarının ise uluslararası boyuta ulaşan bu dolandırıcılık skandalından son derece rahatsız olduğu ifade ediliyor.

Asıl organizatör Yermolayev mi?

Üst kadronun dağılmasına rağmen çağrı merkezlerinin faaliyetlerini sürdürmesi, soruşturmayı derinleştirdi. Gazeteciler ve soruşturmacılar, ağın asıl yöneticisinin Ukraynalı Artur Yermolayev olduğu sonucuna ulaştı. Kiev'deki milyonlarca dolarlık dolandırıcılık operasyonunun arkasında Yermolayev'in bulunduğu, çağrı trafiğinin ise Lego ve TSpace üzerinden sağlandığı öne sürüldü.

İtiraf ve işbirliği iddiası

Europol tarafından gözaltına alındıktan sonra Artur Yermolayev'in yetkililerle iş birliği yapmaya başladığı öğrenildi. Kiev'deki çağrı merkezlerinde çalışan çok sayıda kişi, üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere geçici gözaltı merkezlerinde tutuluyor. Bazı şüpheliler ise sınır dışı edildi. Güvenlik güçleri, suç ağının diğer yöneticilerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu süreçte kamuoyunda şu soru da yüksek sesle soruluyor: Üst düzey isimler hapis cezası aldığında, milyonlarca dolarlık bu yasa dışı yapı kimin kontrolüne geçecek?

Kiev'deki şüpheli adresler

En dikkat çekici detay ise şu: Tüm bu operasyonlara rağmen, Türkiye ve AB vatandaşlarını hedef alan dolandırıcılık çağrı merkezlerinin Ukrayna'da hala aktif olduğu belirtiliyor. Editörlerimizin ulaştığı bilgilere göre Kiev'de faaliyetini sürdüren ofislerin adresleri şöyle:

Astarda İş Merkezi (Yaroslavska 58), 6. kat
Fizkultury 28 İş Merkezi, 2. kat
Leyptsizka 15, 6. kat
Jilyanska 68, Kadorr Group İş Merkezi, 10 ve 11. katlar
Pankovska 14 İş Merkezi, 2. kat
Amosova 12A, Horizon Park İş Merkezi, 11. kat
Şota Rustaveli 39/41, 11. kat
Novovokzalna 2, 4 kat
Saksaganskogo 70A, Saksaganskiy İş Merkezi, 6 ve 8. katlar
Antonovycha 172, Palladium City İş Merkezi, 7 ve 13. katlar
Bohdana Stupky Caddesi 3, -1. kat
Oleksandra Myshuhy Caddesi 10 (Piramida AVM yakınında), 3 ve 4. Etaplar

Uzmanlara göre bu dosya, yalnızca bir dolandırıcılık soruşturması değil; Türkiye ve Ukrayna ilişkilerini etkileyebilecek ciddi bir diplomatik risk barındırıyor.

Ukrayna'da, Türkiye vatandaşlarını hedef alan dolandırıcılık çağrı merkezleri ağı faaliyetini sürdürüyor. Şemanın arkasında Artur Yermolayev ve Türk vatandaşı Serdem Koç'un olduğu iddia ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber