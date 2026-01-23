Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti

İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
Uzmanı açıkladı: Dondurucu soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor
Uzmanı açıkladı: Dondurucu soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Motorine bir zam daha geldi
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti

Eski AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski Milletvekili Mehmet Altay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 21:05, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 21:14
Yazdır
Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Altay, 16 Ocak'ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisine 20 Ocak'tan bu yana yoğun bakım servisinde devam edilen Altay, bugün hayatını kaybetti.

AK Parti Uşak İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Altay'ın cenazesinin, yarın Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Kurtulmuş'tan eski Uşak Milletvekili Mehmet Altay için taziye mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Önceki dönem AK Parti Uşak Milletvekili, değerli kardeşimiz Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber