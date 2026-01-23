Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
Bakan Fidan: Suriye'de ateşkes bir müddet daha uzatılabilir

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki son durumla ilgili, "Suriye'de ateşkesin bir müddet daha uzatılması gündeme gelebilir. Şu anda böyle bir talep var" dedi.

Haber Giriş : 23 Ocak 2026 22:44, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 22:49
Bakan Fidan: Suriye'de ateşkes bir müddet daha uzatılabilir

Dışişleri Bakanı Fidan, NTV'de katıldığı bir programda konuştu. Gazze'nin en acil konuları olduğunu söyleyen Bakan Fidan, Refah sınır kapısının haftaya açılabileceğini söyledi. Bakan Fidan, "Altında Barış Kurulu'na bağlı komite var. Biri Gazze'nin milli iradesinin üstlenen yönetimini üstlenecek komite. Diğeri Gazze'nin Gazze'nin sekreteryalığını üstlenecek. Gazze acil konumuz. İşin başındayız. Refah sınır kapısı haftaya açılabilir. Türkiye Kızılay'la halihazırda kesintisiz yardım faaliyeti yürütüyor. Barınma konusunda şu soğuk havada çadıra mahkumlar. Şu anda konteynerlerin götürülme meselesi var" diye konuştu.

"Gerekli şartlar oluşursa asker desteği ile ilgili bir irademiz var"

Bakan Fidan, "Yeni üyelerin alınma süreci devam ediyor. Sanırım 6-7 ülke daha gelir. 25-30 bandına oturabilir. Gazze'de işimiz kolay değil, şimdi başka bir mücadele başlıyor. İsrail bizle ilgili her şeye karşı ama mücadelemiz sürecek. Gerekli şartlar oluşursa asker desteği ile ilgili bir irademiz var" şeklinde konuştu.

"Ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir"

Suriye'de ateşkesin biraz daha uzatılabileceğini vurgulayan Bakan Fidan, "Ateşkese gelinen süreçte çok fazla olay var. Kısaca şunu söyleyeyim. Şu anda DAEŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz hiç çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

"SDG Ankara'dan gelen hiçbir mesaja kulak vermiyor"

SDG'nin iki haftada nasıl çözüldüğü sorusu üzerine Bakan Fidan, "Benim için sürpriz olmadı açıkçası. Biz şunu çok iyi biliyorduk. YPG'nin işgal ettiği Arap nüfusunun yoğun olduğu bölgede dinamiği yıllardır okumuştu. Aşiret yapısı, aşiretlerin nasıl, ne zaman başkaldıracağı bilgimiz dahilindeydi. Mazlum Abdi mesaj taşıyıcı, verilen talimatı uygular. KCK, YPG'ye siyaseti girin der girerler. Tamamen Kandil'e bağlı. Suriyeli olmayan PKK'lıların bölgeden çıkması gerekiyor. Sincar'daki PKK varlığının sürdürülebilirliği yok. Örgütün kendisini yok olmayla karşı karşıya kalmadan dönüştürmesi gerekiyor. SDG Ankara'dan gelen hiçbir mesaja kulak vermiyor. Başkalarının gündemine alet olmamalılar" şeklinde konuştu.

"Böyle bir toprak kaybı ittifakın dağılması anlamına gelir"

"ABD'nin Grönland konusundaki ısrarının nedeni ve Avrupa'nın bu ısrara dayanabilecek mi?" sorusuna Bakan Fidan, "ABD'nin bu tür özlemi ve stratejik arzusu olduğu sır değil. Bunun nasıl olması gerektiği ayrı bir huşu ama Trump'ın döneminde bir atak olduğu ortada. Böyle bir toprak kaybı ittifakın dağılması anlamına gelir" cevabını verdi.

"İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğu emareler var"

İsrail'in İran'a yönelik saldırı arayışında olduğuna dair emareler olduğunu ifade eden Bakan Fidan, "İran'da büyük bir ekonomik zorluk var. Halkın ekonomik problemlere gösterdiği tepki ile rejime tepki veriliyormuş gibi anlamak da doğru bir analiz olmayabilir. Gösteriler sahici ama başkalarının beklediği de olmaz. Biz bölge halkı olarak yeni bir savaş olmasını istemiyoruz. ABD İran'a müdahale edecek denen gece yoğun telefon trafiği oldu. İran olarak umarım bir yol bulurlar. Özellikle İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğu emareler var" dedi.

