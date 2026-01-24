Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) bir ahşap parke ve panel üretim fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

24 Ocak 2026 07:52
Merkez Sarıçam ilçesindeki AOSB'de yer alan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AOSB'ye bağlı itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alındı.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar da destek verdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

