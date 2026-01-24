Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
AK Parti'den Özgür Özel'in Suriye açıklamalarına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ile ilgili açıklamalarına AK Parti'den tepki geldi.

Haber Giriş : 24 Ocak 2026 08:31, Son Güncelleme : 24 Ocak 2026 08:32
AK Parti'den Özgür Özel'in Suriye açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin Antalya İl Danışma Meclisi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği politika ile Türkiye'nin güneyinde oluşturulması planlanan terör koridorunu paramparça ettiğini söyleyen Yavuz, CHP'yi eleştirdi.

Yavuz, "Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Özgür Özel'in başında olduğu bu CHP gibi bir parti orada olsaydı, terör koridoru Suriye'nin kuzeyinde çoktan kurulmuş Suriye paramparça edilmişti." dedi.

"Meseleyi yarım anlamış"

Balıkesir'de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Yalçın, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanının açıklamalarını gördüm. Kendisi sanırım Suriye konusunda artık bizim 14-15 yıldır söylediğimiz şeyleri anlayacak konuma gelmiş gibi gözüküyor. Ama yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır şekilde meseleyi yarım anlamış." ifadelerini kullandı.

"Seçimden önce halkçı geçinen CHP seçimlerden sonra rantçı oldu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise Adana'da konuştu.

CHP'yi, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları üzerinden eleştiren Yayman, "Seçimlerden önce halkçı geçinen bu Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile seçimlerden sonra rantçı oldu. Görüyorsunuz rüşvet bunlarda yolsuzluk bunlarda maalesef ama maalesef kamu malına zarar verme bunlarda kamu malını kamu malını çarçur etme bunlarda hırsızlık bunlarda" ifadelerini kullandı.

