Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, korku yaratan Balıkesir depremin ardından Sındırgı'da yer kabuğunun şaşırtıcı şekilde gergin olduğunu, gerginliğin Güneydoğu Anadolu'ya kaydığını söyledi.

Ercan dün de yaptığı açıklamada, Balıkesir Sındırgı merkezli artçı depremlerin hala sürdüğünü belirterek "Ancak halen dinmemesi şaşırtıyor" demişti.

ahmet Ercan: Deprem kasırgası

Ahmet Ercan yaptığı değerlendirmede "Sındırgı'da süren deprem kasırgası. 00.24'de M5,2'lik bir artçı deprem üretti. Artçının artçıları sürecektir. Ancak M4,5'u geçmesi beklenmez. Sındırgı'da yerkabuğu şaşırtıcı biçimde gergin. Gerginlik güneydoğuya kayıyor." ifadelerini kullandı.



