Aynı evde kalan 13 kişi doğal gazdan zehirlendi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2026 10:53, Son Güncelleme : 24 Ocak 2026 10:47
Şirinkuyu Mahallesi 146. Sokak'ta 5'i çocuk 13 kişinin kaldığı bir apartman dairesinden, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Binada, doğal gaz firması ekiplerince inceleme yapıldı.