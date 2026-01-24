Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Benzine yeni haftada zam geliyor
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi

Ankara'da bir veli, okul çevresindeki direksiyon sınav güzergahının öğrenciler için tehlike oluşturduğunu belirterek KDK'ya başvurdu. KDK, güzergahın değiştirilmesi için Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine tavsiyede bulundu. Kararda, hem öğrenciler hem de sürücü adayları açısından mevcut güzergahın riskli olduğu vurgulandı.

KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Ankara'da bir okulun yakınında bulunan direksiyon eğitimi ve uygulama sınavı güzergahının değiştirilmesi için Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tavsiyede bulundu. Bir veli, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerinin eğitim gördüğü okulun çevresindeki güzergahın öğrencilerin can güvenliğini tehdit ettiğini belirterek KDK'ya başvurdu. İlgili kurumlarla iletişime geçmesine rağmen sonuç alamayan veli, gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

KDK'nın İncelemesi ve Tespitleri

KDK, başvuru üzerine okul çevresinde inceleme yaptı. Okul yönetiminin, çocukların güvenliği için idari tedbirler aldığı, fiziki düzenlemeler ve uygulamaya yönelik önlemlerle öğrencilerin korunmasına özen gösterdiği tespit edildi. Ancak kurum, güvenliğin yalnızca okul yerleşkesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini, okul çevresinde de öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek durumların önlenmesinin önemini vurguladı.

Tavsiye Kararı ve Gerekçeleri

KDK, başvurucuyu haklı bularak Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne, yeni bir direksiyon eğitimi ve uygulama sınavı güzergahı belirlenmesine yönelik çalışmalara ivedilikle başlanması tavsiyesinde bulundu.

Risk Değerlendirmesi

  • "Ana sınıfı ve ilkokulda öğrenim gören çocukların yaşları dikkate alındığında trafikteki riski anlama, taşıt hızını algılama ve trafik akışını doğru değerlendirme kapasitelerinin sınırlı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır."
  • Mevcut durumun yalnızca öğrenciler için değil, sürücü adayları açısından da risk oluşturduğu belirtildi.
  • Öğrencilerin küçük yaşta olmaları ve hareketli yapıları nedeniyle davranışlarının öngörülemezliği, sürüş eğitimi alan sürücü adayları için ek bir risk unsuru olarak değerlendirildi.


