Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatı 20,9 milyon doları aştı

Türkiye, deniz salyangozu ihracatından 2025'te 20 milyon 928 bin 318 dolar gelir elde etti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'den geçen yıl 9 ülkeye 1943 ton deniz salyangozu ihraç edildi.

Bu ihracattan 20 milyon 928 bin 318 dolar kazanç sağlandı.

Söz konusu dönemde Güney Kore, İspanya ve Çin, en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Türkiye'den 2025'te Güney Kore'ye 10 milyon 344 bin 32, İspanya'ya 4 milyon 48 bin 215, Çin'e 3 milyon 5 bin 875 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı.

Japonya, Tayvan, ABD, İtalya, Ukrayna ve Gürcistan da geçen yıl deniz salyangozu dış satımı gerçekleştirilen ülkeler oldu.

"İlginin artarak devam edeceğine inanıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, deniz salyangozu ihracatında 2025'in sektör açısından verimli geçtiğini söyledi.

Geçen yıl 20 milyon doları aşan ihracat geliri elde edilmesinin önemli olduğunu belirten Kalyoncu, "Özellikle Uzak Doğu ülkelerinden gelen talebin devam etmesi sektörümüz adına sevindirici. İlginin artarak devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

Kalyoncu, Güney Kore'nin en büyük pazar konumunu koruduğuna işaret ederek, bu yıl mevcut pazarlardaki payı koruyarak, yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini ifade etti.

İhracatın artırılması için atılması gereken adımlara da değinen Kalyoncu, "Deniz salyangozu ihracatının sürdürülebilirliği için avcılığın kayıt altına alınması, stokların korunması ve işleme tesislerinin modernizasyonu büyük önem taşıyor. Ayrıca ürün kalitesinin standardize edilmesi ve markalaşma çalışmalarının desteklenmesi ihracatımızı olumlu yönde etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

