İstanbullular dikkat! O metro hattı hafta sonu kapalı olacak

Üsküdar-Samandıra Metro Hattında yapılacak zorunlu testler nedeniyle hat gece saatlerinde kapandı. Hattın pazartesi sabah 06.00'ya kadar hizmet vermeyeceği açıklandı.

Uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması gereken zorunlu testler nedeniyle Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda işletme düzenlemesi yapılacağı ifade edilen açıklama şu şekilde oldu:

"23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır."

Metro İstanbul'un yaptığı açıklamada, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla Üsküdar ve Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği kaydedildi.

Metro hattının kapalı olduğu süre boyunca güzergahta ulaşım, İETT otobüsleriyle sağlanacak.