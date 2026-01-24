Playstation 6'yı bekleyenlere kötü haber

Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Benzine yeni haftada zam geliyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları artırıldı
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Playstation 6'yı bekleyenlere kötü haber

Artan donanım maliyetleri ve küresel ekonomik belirsizlikler, Sony'nin PlayStation 6 planlarını erteleyebilir. MST Financial analisti David Gibson, SandStoneInsights üzerinden paylaştığı raporda Sony'nin oyun bölümüne ilişkin dikkat çekici bir tahminde bulundu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 24 Ocak 2026 15:32, Son Güncelleme : 24 Ocak 2026 15:34
Yazdır
Playstation 6'yı bekleyenlere kötü haber

Oyun dünyasında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S nesli altıncı yılına girerken, oyuncuların gözü doğal olarak yeni nesil konsollara çevrilmiş durumda. Ancak son dönemde ortaya çıkan değerlendirmeler, PlayStation 6'nın beklenen tarihlerde gelmeyebileceğini gösteriyor. Özellikle artan üretim maliyetleri ve donanım fiyatlarındaki yükseliş, Sony'nin planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

MST Financial analisti David Gibson, SandStoneInsights üzerinden paylaştığı raporda Sony'nin oyun bölümüne ilişkin dikkat çekici bir tahminde bulundu. Gibson'a göre Sony, mevcut mali yılın üçüncü çeyreğinde hem birinci parti oyun satışları hem de üçüncü parti oyun gelirleri sayesinde piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans yakalayabilir. Bu güçlü tablo, şirketin PS5 neslini daha uzun süre sürdürmesini mümkün kılacak bir zemin hazırlıyor.

2030 sonrasına sarkması ihtimali bile gündemde

Analistin yorumlarına göre PlayStation 6, daha önce konuşulan 2027-2028 aralığından daha ileri bir tarihe ertelenebilir. Hatta yeni neslin 2029'a, hatta 2030 sonrasına sarkması ihtimali bile gündeme gelmiş durumda. Bu senaryonun arkasında ise yalnızca stratejik planlama değil, küresel ekonomik ortamın yarattığı baskı bulunuyor.

Gecikmenin arkasındaki en büyük neden

Raporda öne çıkan en önemli etkenlerden biri RAM fiyatlarında yaşanan hızlı artış. Yeni konsolların güçlü donanım bileşenleriyle piyasaya çıkabilmesi için bellek ve diğer parçaların maliyetinin dengelenmesi gerekiyor. Ancak mevcut şartlarda, yeni neslin erken çıkması durumunda fiyat etiketlerinin oldukça yüksek seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor.

Oyuncular üzerindeki baskıyı artırıyor

Mevcut neslin uzaması teknik açıdan bazı avantajlar sağlayabilir. PS5 donanımına daha uzun süre odaklanılması, oyunların daha iyi optimize edilmesi ve mevcut konsol sahiplerinin daha uzun süre güncel kalması anlamına gelebilir. Buna karşın fiyatların yukarı yönlü seyri, hem konsol hem de oyun maliyetleri açısından oyuncular üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber