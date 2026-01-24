Playstation 6'yı bekleyenlere kötü haber

Oyun dünyasında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S nesli altıncı yılına girerken, oyuncuların gözü doğal olarak yeni nesil konsollara çevrilmiş durumda. Ancak son dönemde ortaya çıkan değerlendirmeler, PlayStation 6'nın beklenen tarihlerde gelmeyebileceğini gösteriyor. Özellikle artan üretim maliyetleri ve donanım fiyatlarındaki yükseliş, Sony'nin planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

MST Financial analisti David Gibson, SandStoneInsights üzerinden paylaştığı raporda Sony'nin oyun bölümüne ilişkin dikkat çekici bir tahminde bulundu. Gibson'a göre Sony, mevcut mali yılın üçüncü çeyreğinde hem birinci parti oyun satışları hem de üçüncü parti oyun gelirleri sayesinde piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans yakalayabilir. Bu güçlü tablo, şirketin PS5 neslini daha uzun süre sürdürmesini mümkün kılacak bir zemin hazırlıyor.

2030 sonrasına sarkması ihtimali bile gündemde

Analistin yorumlarına göre PlayStation 6, daha önce konuşulan 2027-2028 aralığından daha ileri bir tarihe ertelenebilir. Hatta yeni neslin 2029'a, hatta 2030 sonrasına sarkması ihtimali bile gündeme gelmiş durumda. Bu senaryonun arkasında ise yalnızca stratejik planlama değil, küresel ekonomik ortamın yarattığı baskı bulunuyor.

Gecikmenin arkasındaki en büyük neden

Raporda öne çıkan en önemli etkenlerden biri RAM fiyatlarında yaşanan hızlı artış. Yeni konsolların güçlü donanım bileşenleriyle piyasaya çıkabilmesi için bellek ve diğer parçaların maliyetinin dengelenmesi gerekiyor. Ancak mevcut şartlarda, yeni neslin erken çıkması durumunda fiyat etiketlerinin oldukça yüksek seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor.

Oyuncular üzerindeki baskıyı artırıyor

Mevcut neslin uzaması teknik açıdan bazı avantajlar sağlayabilir. PS5 donanımına daha uzun süre odaklanılması, oyunların daha iyi optimize edilmesi ve mevcut konsol sahiplerinin daha uzun süre güncel kalması anlamına gelebilir. Buna karşın fiyatların yukarı yönlü seyri, hem konsol hem de oyun maliyetleri açısından oyuncular üzerindeki baskıyı artırıyor.