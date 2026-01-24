Oyun oynarken kanala düşen çocuk hayatını kaybetti
Antalya'da kardeşleriyle oyun oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2026 16:25, Son Güncelleme : 24 Ocak 2026 16:27
Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'nde serada işçi olarak çalışan Suriyeli ailenin 3 yaşındaki çocukları Berra Berhu, kardeşleriyle oynadığı sırada yağmur suyunun tahliye edildiği kanala düştü.
Ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık araması sonucu kız çocuğu, menfez içerisinde bulundu.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.