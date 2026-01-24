Fatma Girik Bodrum'daki mezarı başında anıldı

Sanatçının kardeşi Müyesser Girik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatma Girik'i çok özlediklerini söyledi.

Torba Mezarlığı'ndaki anma programında sevenleri Girik için dua etti.

