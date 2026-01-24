Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Benzine yeni haftada zam geliyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
TBMM, İmralı tutanaklarının tam metnini yayımladı
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
İki büyükşehirde ramazan hazırlığı: İki üründe fiyatlar sabitlendi!
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
Yargıdan İmamoğlu kararı: Diploma iptali davası reddedildi
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
İslam Memiş'ten 'altın' tahmini: Gramda 10 bin TL sürpriz olmaz!
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Bakan Tekin'den İBB kreşlerindeki taciz iddiasına sert tepki
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Kuvözdeki bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama kararı
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Yargıda liyakatli bilirkişi dönemi: 2 bin kişi listeden çıkarıldı!
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Bakan Kurum açıkladı: Deprem konutu ödemelerinde faiz var mı?
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Sigara fiyatları için '300 TL olmalı' önerisi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı

İçerisinde 365 polikliniğin ve 34 ameliyathanenin yer aldığı 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2026 19:00, Son Güncelleme : 24 Ocak 2026 18:44
Yazdır
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı

Aydın'da yapımı tamamlanan şehir hastanesinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin sahip olduğu teknik donanım ve tıbbi imkanlarla kenti bir sağlık üssü haline getireceğini belirterek, vatandaşların artık tedavi için çevre illere gitmek zorunda kalmayacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;

Her şeyden önce bugün Aydın'ımıza böyle muhteşem bir eseri kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Aydın Şehir Hastanemiz çok çok farklı bir imkana bu vesileyle kavuşacak ve atılacak bu adımla beraber Aydın'da gerek tomografi, bütün bunların yanında hastanemiz inşallah bununla birlikte her türlü onkolojiyle ilgili de adımları atacağız ve bu alanda da artık Aydın, İzmir'e gitmek veya farklı bir ile gitmek gibi bir sıkıntıyı yaşamayacak.

Bu adımı atarken de inşallah bu gördüğünüz muhteşem eser artık Aydın'ın kenar illere de gitmesini asla gerektirmeyecek. Bundan böyle Aydın kendi bünyesinde bu ihtiyaçlarını giderebilecek. Ben bu vesileyle bugün attığımız bu adımı inşallah tüm ilçeleriyle, mahalleleriyle, haneleriyle Aydınlı kardeşlerime buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

"Şehir Hastanemiz Aydın'ımıza layık bir eser oldu"

Aydın Büyük Menderes'in bereketiyle, zeytiniyle, inciriyle, çalışkan insanıyla Türkiye'nin yüz akı şehirlerinden biri olarak bundan sonraki sürece çok daha farklı bir şekilde yürüyecektir. Sizler bizi bağrınıza bastınız, kucakladınız. Bugün bir kez daha Efeler şehri merhum Menderes'in şehri olduğunu gösterdiniz. Coşkunuz için, dayanışmanız için, sevginiz, heyecanınız için, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın'ımıza layık bir eser oldu. İçerisinde 365 polikliniğin ve 34 ameliyathanenin yer aldığı 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizin kurdelasını bugün kesiyoruz. 65 buçuk milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip Aydın Şehir Hastanemizde 2609 araçlık açık ve kapalı iki adet otoparkımız bulunuyor. Nükleer tıp merkeziyle, 45 diyaliz cihazıyla, 16 yanık yatak sayısıyla toplam 250 yoğun bakım yatağıyla, 3 MR, 3 tomografi cihazıyla her açıdan gurur verici bir şifa merkezini şehrimize kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ayrıca tabii buradan sizlere şu müjdeyi de vermek istiyorum: Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber