Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı

Aydın'da yapımı tamamlanan şehir hastanesinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin sahip olduğu teknik donanım ve tıbbi imkanlarla kenti bir sağlık üssü haline getireceğini belirterek, vatandaşların artık tedavi için çevre illere gitmek zorunda kalmayacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;

Her şeyden önce bugün Aydın'ımıza böyle muhteşem bir eseri kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Aydın Şehir Hastanemiz çok çok farklı bir imkana bu vesileyle kavuşacak ve atılacak bu adımla beraber Aydın'da gerek tomografi, bütün bunların yanında hastanemiz inşallah bununla birlikte her türlü onkolojiyle ilgili de adımları atacağız ve bu alanda da artık Aydın, İzmir'e gitmek veya farklı bir ile gitmek gibi bir sıkıntıyı yaşamayacak.

Bu adımı atarken de inşallah bu gördüğünüz muhteşem eser artık Aydın'ın kenar illere de gitmesini asla gerektirmeyecek. Bundan böyle Aydın kendi bünyesinde bu ihtiyaçlarını giderebilecek. Ben bu vesileyle bugün attığımız bu adımı inşallah tüm ilçeleriyle, mahalleleriyle, haneleriyle Aydınlı kardeşlerime buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

"Şehir Hastanemiz Aydın'ımıza layık bir eser oldu"

Aydın Büyük Menderes'in bereketiyle, zeytiniyle, inciriyle, çalışkan insanıyla Türkiye'nin yüz akı şehirlerinden biri olarak bundan sonraki sürece çok daha farklı bir şekilde yürüyecektir. Sizler bizi bağrınıza bastınız, kucakladınız. Bugün bir kez daha Efeler şehri merhum Menderes'in şehri olduğunu gösterdiniz. Coşkunuz için, dayanışmanız için, sevginiz, heyecanınız için, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın'ımıza layık bir eser oldu. İçerisinde 365 polikliniğin ve 34 ameliyathanenin yer aldığı 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizin kurdelasını bugün kesiyoruz. 65 buçuk milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip Aydın Şehir Hastanemizde 2609 araçlık açık ve kapalı iki adet otoparkımız bulunuyor. Nükleer tıp merkeziyle, 45 diyaliz cihazıyla, 16 yanık yatak sayısıyla toplam 250 yoğun bakım yatağıyla, 3 MR, 3 tomografi cihazıyla her açıdan gurur verici bir şifa merkezini şehrimize kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ayrıca tabii buradan sizlere şu müjdeyi de vermek istiyorum: Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak