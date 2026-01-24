Özel: Siz emeklinin kanını emen vampirlersiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın ziyareti hakkında konuşan Özel, "Bugün Erdoğan, Aydın'a topuklayan efenin yanına gitmiş. Tayyip Bey, Aydın'da soğuk havada sıcak bir salona oturmuş oradan atıp tutuyor. Salon adamı Tayyip Bey, Yalova'daki bu kalabalığı görüyor musun?" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 84. adresi olan Yalova'da açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini yenileme çağrısında bulunarak, "İstediğin adayı çıkar, bir tek şartım var. İstanbullu bir kez daha Ekrem İmamoğlu derse, seni yenerse, sen tutuksuz yargılamaya var mısın? Ben kaybedersem siyaseti bırakacağım. Sen kaybedersen, erken seçim sandığına var mısın, yok musun? Hodri meydan" ifadesini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 84'üncüsü Yalova Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları kaydetti:

"İktidarı değiştirmeye var mısınız"

"AK Parti'nin kara düzeni emeklinin kanını emmektedir. Karşıda kuyumcu dükkanları. Gidin sorun. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı o günkü asgari ücretin 1,5 katıydı. En düşük emekli maaşı 257 liraydı. Emekli maaşı 184 liraydı. O gün o kuyumcudan en düşük emekli maaşıyla, 257 lirayla 8 çeyrek alınıyordu. Bugün 2 çeyrek alamıyor. Maaş 20 bin lira, çeyrek altın 10 bin 500 lira. Emeklilere hatırlatayım. AK Parti geldiğinde 8 çeyrek altın aldığınız doğru mu? Şimdi ikiye düşmüş doğru mu? Türkiye'deki bütün emeklilere sesleniyorum. Sadece bir emekli değil, Türkiye'deki her emekli. Sadece bir sefer değil, her ay. Sadece bir çeyrek değil, 6 çeyrek altın kaybedilmiş. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Küçücük bir kız kolyesini düşürse, düşürdüğü yerde gider arar. Siz bunu nerede kaybettiniz? Siz bunu 3 Kasım 2002 günü sandıkta kaybettiniz. Şimdi kaybedilenleri geri almaya, emeklinin hakkını AK Parti'nin kara düzeninden söke söke almaya var mısınız? Sonuna kadar mücadeleye var mısınız? Tayyip Bey diyor ki 'Kışkırtma.' Kışkırtmazsam namussuzum. Tayyip Erdoğan'ı o koltuktan indirmeye var mısınız? Bu iktidarı değiştirmeye var mısınız? Emekliye acımayana acımamaya, onları oradan indirip iktidarı değiştirmeye var mısınız? İste artık bundan sonra bütün emeklilere sesleniyorum. Elleri nasırlılara sesleniyorum. Dirseği çürümüşler, gözlük camı büyümüşlere sesleniyorum. Sen düşünme artık. Tayyip Erdoğan düşünsün.

"Emekli maaşı değil harçlık dedim"

Buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Çok ağrına gitmiş. Bunların verdiği maaş emekli maaşı değil. Harçlık dedim. Diyor ki 'Cumhuriyet Halk Partisi kendi belediyelerinde harçlık dağıtıyor'. Ben 20 bin liraya harçlık dedim. Yalova Belediyesi'nde en düşük maaş 50 bin lira. Tayyip Bey'e söylüyorum. Büyük şehirlerimizde 21 il belediyemizde, merkez belediyelerimizde, ilçe belediyelerimizde bırak senin 20 binini, bırak senin 28 binini. Bırak bizim 39 bin liranın bile altında maaş yok. Varsa ilan et göreyim. Varsa sadece belde belediyelerinde vardır. 6 kişi çalışıyor, onun da maaşını devlet yolluyor. O yüzden kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne kara çalarak siyaset yapmaya kalkmasın.

"Siyaset parayla yapılmaz, siyaset panoyla yapılmaz. Siyaset yürekle yapılır yürekle"

Tayyip Bey'e 2 hususu daha hatırlatıyorum. Ben deprem bölgesine gittim, toplayamadığın kalabalığı topladım. Yağmurda bütün gerçekleri anlattım. Eğer sen haklıysan gel birlikte deprem bölgesini gezelim dedim. Bir daha soruyorum. Cevap bekliyorum. Sen bir şey söylüyorsun, Hatay'ın sokakları başka bir şey söylüyor. Benimle birlikte 6 Şubat'ta Hatay'da sokakta gezmeye var mısın yok musun? İkincisi geçmişte söyledik hala cevap bekliyoruz, İstanbul'da Ekrem Başkan'a büyük haksızlık yaptın. Sonra diyorsun ki İstanbul'un panolarını doldurmuş. Bakın bu arkadaş İstanbul'a il başkanı bulamadı. 16 milyon kişilik İstanbul'a koca İstanbul teşkilatından bir kişiyi il başkanlığına layık görmedi. Bir belediye başkanını istifa ettirdi. O belediye başkanıyla geldiler. Onu il başkanı işaret etti. Parayı basıyorlar. İstanbul'da eskiden belediyelere ait olup çöktükleri kayyum atadıkları şirketlerdeki ilan panolarına 'İstanbul iyi yönetilmiyor. Senin ömründen gidiyor' diye yazılar yapıştırıyorlar. Siyaset parayla, panoyla yapılmaz. Siyaset yürekle yapılır. O kadar yalanı yazdınız. Apar topar bir gece yarısı topladınız. Onu oraya nasıl yapıştırdığınızı ne numaralar çektiğinizi biliyoruz. Pano siyasetiyle Hatay'daki branda siyasetine teslim olacağımızı kimse düşünmesin. Tayyip Bey senin yönettiğin ülkede 20 bin lira emekli maaşıyla emeklinin ömründen gidiyor. 28 bin lira asgari ücretle emekçinin ömründen gidiyor. Geleceğini göremediği için bu memleketin evlatları yurt dışına gidiyor. Anasının babasının evladı gidiyor ömründen gidiyor. Sen çıkmışsın panolara yalan yanlış konuşuyorsun.

"İstanbullunun önüne sandığı koyalım. Seçimi yenileyelim"

Ben İstanbul'a seçtirdiğimi de biliyorum. Türkiye'ye seçtireceğimi de biliyorum. Tayyip Bey'e bir kez daha soruyorum. İstanbul kötü yönetiliyorsa, çok istiyorsan İstanbul'u çık meydana. CHP - AKP bütün belediye meclis üyelerini istifa ettirip İstanbul seçimlerini yenileyelim. Benim adayım belli. İstediğin adayı çıkar, bir tek şartım var. İstanbullular karar versin. İstanbullular, Ekrem Başkan demez de 'Tayyip Bey'in atadığı' derse senin dediğin olsun. Ben Genel Başkanlığı da bırakacağım. Ama karşımıza çık, İstanbul'a sandığı koyalım. İstanbullu bir kez daha, beşinci kez daha Ekrem İmamoğlu derse, seni yenerse, sen tutuksuz yargılamaya var mısın? Türkiye'yi erken seçime götürmeye var mısın? Hodri meydan. Net soruyorum, net. İstanbullunun önüne sandığı koyalım. Seçimi yenileyelim. Ben kaybedersem siyaseti bırakacağım. Sen kaybedersen, erken seçim sandığına var mısın, yok musun? Hodri meydan. Ey Erdoğan, adayımı bırak. Sandığı getir. Adayımı yanımda. Sandığı önümde istiyorum. Hodri meydan. Buradan gazetecilere soruyorum. Bütün televizyonculara, Tayyip Bey'i gördüğünüz ilk yerde şimdi Aydın'daysa Aydın'da, haftaya Meclis'te. Nerede bulursanız mikrofonu uzatıp 'Özgür Özel meydan okuyor' deyin. 'İstanbul seçimlerini yenileyelim diyor' deyin. 'İstanbul kararını versin. Ben gerekirse kendimi ortaya koyuyorum diyor' deyin. Var mısın, yok musun diye sorun bakalım. Var mıymış yok muymuş?

"İşçi kurtulmadan çiftçi kurtulmaz"

Geçmişte bir kilo buğday satıp 1 litre mazot alan çiftçi şimdi 6 kilo buğday satsa 1 litre mazot alabiliyor. Geçmişte 1 kilo pamuk satıp 2 buçuk kilo mazot alan çiftçi şimdi 2 buçuk kilo pamuk satıp 1 litre mazotu zor alıyor. Türkiye'deki bütün çiftçilerin kazandığı parayı çiftçi sayısına bölmüşler. Çiftçilerin aylık geliri 19 bin 700 lira. Yani en düşük emekli maaşı neyse çiftçilerin aylık geliri de o noktaya gelmiş durumda. Çiftçinin bu sene destekleme hakkı 772 milyardı. Bunun 5'te 1'ini bütçeye koydular, 168 milyar. Yani kanunun dediğinin 5'te 1'ini çiftçiyi razı etmeye çalıştılar. 20 bin lira emekli maaşı, 28 bin lira asgari ücret. 19 bin lira çiftçinin parası. Emekli kazanmadan emekçi kazanmaz. Emekli kurtulmadan işçi kurtulmaz. İşçi kurtulmadan çiftçi kurtulmaz, çiftçi kurtulmadan esnaf kurtulmaz.

19 Mart bir sivil darbeydi. O günden bugüne 310 gün geçti. 50 gün sonra tam bir yıl olacak arkadaşlarımız cezaevlerinde tutuluyorlar. Erdoğan'a sesleniyorum. Buradan ilan ediyorum ki arkadaşlarımız suçsuzdur. Söyleyen herkes iftiracı söylenen her şey iftiradan ibarettir. Ekrem Başkana yolsuz dediler, PKK'lı dediler, casus dediler. Hepsinin altı boş çıktı. Şimdi çıktılar bir uçak yalanı attılar. Utanmadan Sabah gazetesi güya köşe yazarı yalanlarıyla övünen, çıktılar dediler ki uçakta şu oldu, bu oldu. Ama uçağın sahibi AK Partili çıktı, uçağı işleten AK Partili çıktı, verdikleri isim AK Partili çıktı. Ortağı AK Parti'nin bir önceki il başkanı çıktı. İhaleyi veren İstanbul Büyükşehir değil, bakanlık çıktı. Paranın verildiği yer İBB değil, İstanbul Valiliği çıktı. Uçakta gezen tozanlar AK Partili çıktı. Ama geçen hafta Erdoğan çıktı, dedi ki 'milletin parasıyla gününü gün eyleyenler.' Erdoğan'a sesleniyorum; Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletin kör kuruşuna tenezzül eden yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kreş yaptır, dozer al, yurt yaptır dışında iş adamının parasına el süren yok. Sadece hizmete yönlendiren var. Ama senin 4 bakanın ellerinde ayakkabı kutularıyla çıkan paraları önce FETÖ koydu deyip sonra faiziyle geri istediler. O ayakkabı kutularından çıkanların hesabını vermediğin gibi o gün bile devletten çıkmadıktan sonra rüşvet denmez diye onu bile makul göstermeye çalışmıştın. Erdoğan'a söylüyorum, bu meydanlar boşa konuşmaz. Şu meydan geçen gün o kırılası ellerin saldırdığı ay yıldızlı al bayraklarla dolu şu meydan. Bu meydan boşa konuşmaz Erdoğan. Bu meydanlar bir şey söylüyor. Bir devri kapatıyoruz, bir devri açıyoruz. Erdoğan'ın evlatlarının, bakanlarının, bakan evlatlarının devri bitiyor. Vatan evlatlarının devri başlıyor, vatan evlatlarının."