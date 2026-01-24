Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Galatasaray Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Haber Giriş : 24 Ocak 2026 22:13
51. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Sallai'nin sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde topa kafa vuran Sara, fileleri havalandırdı: 1-2.

55. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Lemina'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprzında topla buluşan İlkay Gündoğan, arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen, meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta ağları sarstı: 1-3.

66. dakikada Kazımcan Karataş'ın sol kanattan açtığı ortada kaleci Grbic, topu sektirdi. Ceza sahasının sağ tarafında meşin yuvarlakla buluşan Sallai, İlkay Gündoğan'a pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top, üstten auta çıktı.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

