Galatasaray Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti

66. dakikada Kazımcan Karataş'ın sol kanattan açtığı ortada kaleci Grbic, topu sektirdi. Ceza sahasının sağ tarafında meşin yuvarlakla buluşan Sallai, İlkay Gündoğan'a pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top, üstten auta çıktı.

55. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Lemina'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprzında topla buluşan İlkay Gündoğan, arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen, meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta ağları sarstı: 1-3.

