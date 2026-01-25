5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire teslim oldu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi

Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi

Malatya'da bir nişana katılan 113 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2026 07:34, Son Güncelleme : 25 Ocak 2026 07:35
Yazdır
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen nişan merasimine katılan davetliler rahatsızlandı.

Hastanelere başvuranlara karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisi konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Battalgazi ilçemizde bir düğün salonunda doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 113 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımızca tedavi altına alınmış olup genel durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Bu saat itibarıyla hastalarımızın bir kısmı taburcu edilmeye başlanmıştır. Olayın sebebi ve olayda ihmal ve kusuru olanlarla ilgili de soruşturma başlatılmıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletir, acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

