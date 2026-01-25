AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme

Türkiye'de son dönemde artan çocukların suça karışma oranı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından öncelikli gündem maddesi olarak ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında, hem cezaların artırılması hem de rehabilitasyon süreçlerinin geliştirilmesi için hazırlıklar yürütülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan araştırma komisyonunun hazırlayacağı rapor, suça sürüklenen çocuklarla ilgili atılacak adımların yol haritasını belirleyecek.Yeni düzenlemelerle birlikte, 15-18 yaş arası çocukların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda üst sınırın 27 yıla çıkarılması planlanıyor. Ancak, sadece ceza artırımı ile çocukların suça karışmasının önüne geçilemeyeceği vurgulanıyor.

Çocukların Suça Karışmasında Aile Yapısının Rolü

AK Parti kaynakları, suça karışan çocukların büyük bölümünün parçalanmış ailelerden geldiğine dikkat çekiyor. Boşanma oranlarının sürekli arttığı ve evlenme ile boşanma sayılarının neredeyse eşitlendiği belirtiliyor. Bu durumun, çocukların sahipsiz kalmasına ve toplumsal sorunların derinleşmesine yol açtığı ifade ediliyor. Uzmanlar, cezaların artırılmasının tek başına yeterli olmadığını, rehabilitasyon ve ıslah süreçlerinin de başarıyla yürütülmesi gerektiğini savunuyor.

Yeni Düzenlemelerde Öne Çıkan Unsurlar

İnfaz sürecinde çocuğun bireysel özellikleri, suçun niteliği, aile yapısı, eğitim durumu ve psikososyal şartları dikkate alınacak.

Çocuk hükümlülerin cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infaz edilmesi uygulamasından vazgeçilecek.

Cezaların infazına çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanacak ve ancak iyi halli oldukları tespit edilen çocuklar eğitim evlerine ayrılacak.

Çocukların ceza infaz sürecinde olumlu davranış değişikliklerinin teşvik edilmesi ve yeniden suç işlemelerinin önlenmesi amaçlanıyor.

Toplumsal ve Akademik Katkı Çağrısı

AK Parti yetkilileri, suça sürüklenen çocukların büyük bölümünün ailevi sorunlar yaşadığını belirterek, bu konuda tüm toplumun, akademisyenlerin ve bilim dünyasının çözüm odaklı çalışmalara katkı sunması gerektiğini vurguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konunun üzerinde önemle durduğu ifade ediliyor. Sadece ceza artırımı ile sorunun çözülemeyeceği, kapsamlı sosyal ve psikolojik destek mekanizmalarının geliştirilmesinin gerekliliği öne çıkıyor.



