Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yılın ilk günlerinden itibaren ülke genelinde çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Gürbulak, Edirne, Kapıköy, Hamzabeyli ve İpsala Gümrük Kapıları ile Mersin Limanı, İstanbul ve Antalya Havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 378,9 kilogram esrar, 117,4 kilogram sentetik hap, 225,5 kilogram metamfetamin, . 280 bin adet metadon hap, 7,6 kilogram afyon sakızı, 3,1 kilogram kokain olmak üzere toplam piyasa değeri 1 milyar 697 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddeler imha edildi.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen etkin risk analizi ve hedefleme çalışmaları doğrultusunda riskli olarak değerlendirilen taşıtlar ve gönderiler; X-Ray ve diğer temassiz kontrol sistemleri ile narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla titizlikle kontrol edildi.

Ticaret Bakanlığı geçen yıl 2025'te 33,6 ton miktarında ve 44,9 milyar TL değerinde muhtelif uyuşturucu yakalamalarına imza atan Gümrükler Muhafaza Teşkilatının uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadelesini kararlılıkla ve kesintisiz şekilde sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.