Köfteci Yusuf'a İthal Et Satışı ve 2026 Fiyatları Açıklandı

Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire teslim oldu
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire teslim oldu
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Köfteci Yusuf'a İthal Et Satışı ve 2026 Fiyatları Açıklandı

Et ve Süt Kurumu, 2026'da Güney Amerika'dan ithal eti Köfteci Yusuf'a satacak. Yeni fiyatlar ve detaylar haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2026 09:46, Son Güncelleme : 25 Ocak 2026 09:47
Yazdır
Köfteci Yusuf'a İthal Et Satışı ve 2026 Fiyatları Açıklandı

Et ve Süt Kurumu (ESK), 2026 yılı için Güney Amerika'dan ithal edilen etin, Türkiye'nin önde gelen restoran zinciri Köfteci Yusuf'a satışıyla yeni bir tedarik anlaşmasına imza attı. Yapılan protokol kapsamında Köfteci Yusuf, ithal edilen bu etleri kullanarak üreteceği ürünlerin satış fiyatlarını önceden taahhüt etti. ESK, Güney Amerika'dan temin ettiği kesimlik sığırlardan elde edilen karkas eti, KDV dahil kilogramı 510 TL'den firmaya sağlayacak. Bu anlaşma, Türkiye genelinde yaygın şube ağına sahip Köfteci Yusuf'un ürün fiyatlarını önceden belirlemesini sağladı.

Köfteci Yusuf Ürünlerinde Sabit Fiyat Taahhüdü

Protokole göre Köfteci Yusuf, ithal etle üreteceği ürünlerin fiyatlarını önceden belirledi. Buna göre:

  • Sığır kıymanın kilogramı: 750 TL
  • Sığır kuşbaşı etinin kilogramı: 850 TL

Belirlenen fiyatlar, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Köfteci Yusuf arasında imzalanan ticari anlaşma çerçevesinde karşılıklı mutabakatla oluşturuldu.

Karkas Et Fiyatlarında Artış ve İthalatın Rolü

Türkiye, son dönemde yaşanan hızlı fiyat artışlarının ardından hayvansal ürün arzını desteklemek amacıyla ithalat adımlarını hızlandırdı. Özellikle geçen yılın son çeyreğinde kırmızı et fiyatlarında yaşanan ani yükseliş sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı, başta Uruguay olmak üzere bazı Güney Amerika ülkelerinden ek kasaplık hayvan ithalatına başladı.

2025 yılında Köfteci Yusuf'a uygulanan karkas et fiyatı kilogram başına 410 TL olarak belirlenmişken, 2026 itibarıyla bu rakam yüzde 25 artışla 510 TL'ye çıkarıldı. Bu artış, ithal karkas ette 100 TL'lik bir zam anlamına geliyor.

Piyasa İstikrarı İçin Anlaşmalar Devam Edecek

Et ve Süt Kurumu (ESK)'nın ithalat yoluyla elde edilen etlerin Türkiye iç piyasasına uygun fiyatlarla sunulması için farklı perakende ve restoran zincirleriyle benzer anlaşmalar yapmaya devam edeceği belirtiliyor. Bu uygulamaların, et fiyatlarındaki dalgalanmayı kontrol altına alma ve tüketicinin erişimini kolaylaştırma amacı taşıdığı ifade ediliyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber