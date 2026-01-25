Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Yasama ve Yürütme

Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor

TBMM'de bu hafta Genel Kurul'un çalışması beklenmezken, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazımını sürdürecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Socias ve beraberindeki heyet ile görüşecek.

Haber Giriş : 25 Ocak 2026 10:59, Son Güncelleme : 25 Ocak 2026 11:00
TBMM'de bu hafta, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor yazımı için çalışmalara devam edilmesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ve beraberindeki heyet ile görüşecek.

TBMM Genel Kurulu'nun, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifini kabul ettiği, kavgalı ve yoğun geçen bir haftanın ardından, bu hafta çalışması beklenmiyor.

TBMM Genel Kurulu'nda 13 Ocak 2026 tarihinde, bu hafta çalışma kararı alınmıştı ancak okulların yarıyıl tatilinde olması nedeniyle bu hafta milletvekillerinin gelmeyeceği, Genel Kurul'un aç-kapa yapmasının planlandığı öğrenildi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ise ortak rapor yazımına devam etmesi planlanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya'dan oluşan yazım ekibinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında beşinci toplantısını yapması bekleniyor.

İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı ziyaret edecek

TBMM'de bu hafta İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ve beraberindeki heyeti ağırlanacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 26 Ocak Pazartesi günü Socias ve beraberindeki heyet ile bir araya gelmesi, ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Socias, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ile de görüşecek.

