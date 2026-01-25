Türkiye-Libya iş birliğinde 2026 'enerji yılı' olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 22. Dönem Toplantısı ile Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında başkent Trablus'ta değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu'nun yaklaşık 17 yıl sonra tekrar toplanmasının ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmenin önemine işaret eden Bayraktar, komisyonun ekonominin tüm alanlarını kapsayan önemli bir mekanizma olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Karma Ekonomik Komisyon ekonominin tüm alanlarına hitap ediyor. Sadece enerji değil, ulaştırmadan sağlığa, eğitimden ticarete bütün alanları kapsayan bir mekanizma. Dolayısıyla bunu tekrar hayata geçirmek açısından bugün önemliydi. Tarihi bir gündü. Bu anlaşmayı da, bu anlamda metnimizi de imzalamış olduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacminin 2025'te yaklaşık 4,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğinin bilgisini paylaşan Bayraktar, "2026'da bunu 5 milyar doların üzerine çıkaracağız. Bunun daha da ileri gitmesi için, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefi yakalayabilmemiz için bizim enerji konusunu bu işin merkezine koymamız gerekiyor. Libya ile çok uzun süredir devam eden müzakerelerimiz var. Bu anlamda da 2026'nın bir milat yıl olacağını ifade edebilirim. Çünkü çok farklı kollardan bu işbirliği için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalara da değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye Petrolleri'nin burada, geçmişte bulunduğu sahalarla ilgili çalışmalarımız var. Yeni sahalarla alakalı anlaşmaları müzakere ediyoruz. Uluslararası işbirlikleriyle, özellikle Libya'da çalışan uluslararası petrol ve doğal gaz şirketleri ile ortaklıklar yoluyla da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bunun somut sonuçlarını 2026'da görmeye başlayacağız. Türkiye-Libya işbirliğinde 2026 enerji yılı olacak ve ticaret hacmi çok daha yüksek rakamlara ulaşacak."

"Şubatta yapılacak ihalelere katılacağız"

Bayraktar, Libya'nın yaklaşık 17 yıl aradan sonra ilk kez ihaleye açtığı petrol ve doğal gaz sahalarına yönelik Türkiye'nin ilgisine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Şubatta yapılacak ihalelere de katılacağız. Uluslararası firmalarla işbirliği içerisinde, özellikle denizde ve karada 2 sahayla yakından ilgileniyoruz. Şubat ayında bu sahalarda, bu ihalelerden Türkiye Petrolleri olarak bir pay alabilirsek de çok hızlı bir şekilde çalışacağız. Bu anlamda bizim hem ortak olduğumuz şirketler hem de Libya hükümetine söylediğimiz şey, Türkiye'nin özellikle son yıllarda kazandığı denizlerdeki tecrübesi, deniz filomuzun gücüyle beraber hem sismikte hem de sondajda çok hızlı bir şekilde hareket edebiliriz. Bu çerçevede de hem Libya'nın kalkınmasına hem de Türkiye ile Libya arasındaki bu işbirliğinin ileri gitmesine vesile oluruz."

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Kurumu arasında geçen yıl haziranda imzalanan anlaşmaya da değinen Bayraktar, bu sürecin daha ileri bir aşamaya taşınabilmesi için atılacak adımları şöyle anlattı:

"Burada aldığımız verileri değerlendirip bunlara ilave çalışmalar yapmak üzere bir sismik anlaşma yapmıştık Libya'nın offshore sahalarında. 2026 yılı içerisinde bu sismik çalışmalara başlayabiliriz. Bunların neticesinde de Somali'de olduğu gibi, orada da önce sismiği bitirdik. Şimdi filomuza yeni katılan gemimizi şubatta göndereceğiz ve nisan gibi sondaj çalışmalarına başlayacak. Benzer şekilde burada yapacağımız sismik çalışmalar sonrasında da anlaşma sağlayabilirsek sondaj aşamasına geçeceğiz."

Yurt dışı faaliyetler ivme kazanacak

Bayraktar, Türkiye'nin uluslararası enerji şirketleriyle hidrokarbon arama çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde ise ABD'li Chevron ile 5 Şubat'ta İstanbul'da anlaşma imzalamayı planladıklarını ve uluslararası anlaşmalar yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye'nin yurt içindeki petrol ve doğal gaz arama ve üretim çalışmalarının yanı sıra yurt dışı faaliyetlere de odaklandığını vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl itibarıyla başlayacak yeni büyüme stratejimiz içerisinde yurt dışında büyüme hedefi var. Ortaklıklar yoluyla veya münferiten Türkiye Petrolleri'nin kendi operatörlüğünde fırsatlara bakıyoruz. Bu anlamda yaptığımız anlaşmalar var. Pakistan'da 3 deniz sahası, 2 kara sahasında ruhsat aldık. Libya'da sonuçlandırmaya çalıştığımız projeler var. Kazakistan'dan KazMunayGas ile 2 gün önce Türkiye'de bir araya geldik. Orada da 3 sahayla alakalı yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah bunları neticelendirip, anlaşmalarını bu yıl içerisinde yapıp, çalışmalara başlarız."