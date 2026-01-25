Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire teslim oldu
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Bakanlıktan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına açıklama
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiasında 1 tutuklama
İkinci El Otomobilde aralık raporu: Reel fiyatlar düştü, talep arttı
2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Finans Forumu'na katılmak ve yatırımcılarla görüşmek üzere Hong Kong'a gitti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2026 11:51, Son Güncelleme : 25 Ocak 2026 11:52
Bakan Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hong Kong'a gitti.

Şimşek, yarın Asya Finans Forumu kapsamında "Fostering Cooperation for Shared Success" başlıklı panelde konuşacak.

Panel, Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Bakanı Christopher Hui Ching-yu moderatörlüğünde yapılacak.

Üst düzey resmi temaslar

Hong Kong ziyareti kapsamında resmi temaslarda bulunması da planlanan Şimşek, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu ve Finansal Hizmetler ve Hazine Bakanı Christopher Hui Ching-yu ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Bakan Şimşek'in ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Ciayi ile baş başa görüşme yapması öngörülüyor.

Londra ve New York'un ardından yatırımcılarla buluşacak

Şimşek, Londra ve New York'taki temaslarının ardından Asya'daki yatırımcılarla da bir araya gelecek. Bu toplantılara, önde gelen kurumsal yatırımcıların yanı sıra portföy yöneticileri ve kıdemli ekonomistlerin katılması öngörülüyor.

