Çanakkale Boğazı sis nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi. Öte yandan Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri de geçici süreliğine durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 10.20 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

