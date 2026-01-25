Ege'de 'fırtına' ve 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, yarın Ege Bölgesi'nde bazı illerde kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Özellikle İzmir il genelinde, Çanakkale'nin merkez ile Ayvacık, Bayramiç, Bozcaada, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ve Lapseki ilçelerinde; Manisa ve Aydın il genelinde; Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran ilçelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Rüzgarın İzmir ve Aydın'da saatte 50-75 kilometre hızla, yer yer 75-90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına şeklinde; Çanakkale, Manisa ve Balıkesir'de ise saatte 50-70 kilometre hızla, yer yer 80 kilometreye ulaşacak şekilde etkili olması bekleniyor. Fırtınanın yarın saat 06.00'dan itibaren başlayarak, aynı gün saat 23.59'a kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

'Kuvvetli Yağış' Uyarısı

Ayrıca yarın akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aydın il genelinde ve batı ilçeleri Kuşadası, Didim ve Söke'de yer yer çok kuvvetli; İzmir il genelinde, güney ve batı ilçeleri Çeşme, Karaburun, Menderes, Seferihisar, Selçuk ve Urla'da yer yer çok kuvvetli yağış; Balıkesir'in batı ilçeleri Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran ile Çanakkale Merkez, Ayvacık, Bayramiç, Bozcaada, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ve Lapseki ilçelerinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çatı uçması

Ağaç ve direk devrilmesi

Sel ve su baskını

Yıldırım

Yerel dolu yağışı

Yağış anında kuvvetli rüzgar

Kıyılarda hortum

Ulaşımda aksamalar

Vatandaşların bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle tavsiye edilmektedir.



