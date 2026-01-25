Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle rekorlar kırıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uzaydaki en stratejik hamlesi olan yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle, 6 aktif uydusu bulunan TÜRKSAT'ın küresel ölçekte bir yayıncılık devi haline geldiğini belirtti. TÜRKSAT uydularının artık 110'u aşkın ülkede ve 5,5 milyar nüfusa hitap ettiğini vurgulayan Uraloğlu, Türksat 6A ile kapsama alanının dünyanın en uzak noktalarına taşındığını ifade etti.

TÜRKSAT'ın Küresel Başarısı

Uraloğlu, "Uzay Vatan"daki egemenliğin teknoloji ihraç eden kabiliyetle birleştiğini, bugün TÜRKSAT'ın sadece bir uydu operatörü değil, yurt dışında tercih edilen ve güven duyulan bir teknoloji markası haline geldiğini söyledi.

Yurt Dışı Kanal Sayısında Artış

TÜRKSAT'ın uluslararası güvenilirliğinin yurt dışı kanal sayısındaki artışla sabitlendiğine dikkat çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

2020 yılı sonunda 114 olan yabancı menşeli kanal sayısı , son 5 yılda %50 artışla 171'e çıktı.

, son 5 yılda çıktı. Bu tablo, Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracatında yakaladığı tarihi ivmeyi ortaya koydu.

Avrupa'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika ve Güney Asya'nın derinliklerine kadar dünyanın sesi artık TÜRKSAT üzerinden yükseliyor.

TÜRKSAT uyduları artık sadece bölgesel bir aktör değil, küresel yayıncılık liginde yön veren bir platform haline geldi.

Türksat 6A'nın Katkıları ve Yeni Anlaşmalar

Türksat 6A'nın sağladığı yeni kapsama alanlarının birer başarı hikayesine dönüştüğünü belirten Uraloğlu, Türksat 6A ile Güney Asya'da yeni bir sayfa açıldığını aktardı. Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle TÜRKSAT'ın bölgede hızla önemli anlaşmalar imzaladığını ifade etti.

Dubai merkezli firmayla yapılan sözleşme kapsamında , Türksat 6A üzerinden ilk kez doğrudan ticari hizmet sunulmaya başlandı.

, Türksat 6A üzerinden ilk kez doğrudan ticari hizmet sunulmaya başlandı. Sri Lanka'nın önde gelen platformu Freesat Lanka'nın 50 kanalı sisteme dahil edildi.

sisteme dahil edildi. Bu projeler, ülkeye yüksek katma değerli döviz girdisi sağlayan teknoloji diplomasisinin birer sonucudur.

Yerli üretim gücü olan Türksat 6A, yatırım maliyetini teknoloji ve hizmet ihracatıyla katlayarak geri ödeyen, ülke için paha biçilemez bir değer olduğunu kanıtladı.

TÜRKSAT'ın Yayıncılıkta Liderliği

TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın yapan toplam televizyon kanalı sayısı 532'ye ulaştı ve son 10 yılın rekoru kırıldı. Sadece son 1 yılda kanal sayısında %20'lik artış yakalanarak Türkiye küresel bir yayıncılık "hub"ı haline getirildi. Bu, TÜRKSAT'ın yayıncılık tarihindeki yıllık bazda en yüksek artış oranıdır. TÜRKSAT uyduları, ileri teknolojisi ve kesintisiz hizmet kalitesiyle global yayıncılar için en güvenilir liman olmaya devam edecektir. Türkiye, ulaştırmada ve haberleşmede uzay çağının öncüsü olma vizyonunu her geçen gün daha da ileriye taşımaktadır.



