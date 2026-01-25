Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle rekorlar kırıldı!

5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle rekorlar kırıldı!

TÜRKSAT'ın yeni uydusu Türksat 6A, hem kanal sayısında hem de uluslararası anlaşmalarda tarihi artış sağladı. Türkiye, uzayda teknoloji ihracatıyla dikkat çekiyor!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ocak 2026 15:55, Son Güncelleme : 25 Ocak 2026 15:58
Yazdır
Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle rekorlar kırıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uzaydaki en stratejik hamlesi olan yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle, 6 aktif uydusu bulunan TÜRKSAT'ın küresel ölçekte bir yayıncılık devi haline geldiğini belirtti. TÜRKSAT uydularının artık 110'u aşkın ülkede ve 5,5 milyar nüfusa hitap ettiğini vurgulayan Uraloğlu, Türksat 6A ile kapsama alanının dünyanın en uzak noktalarına taşındığını ifade etti.

TÜRKSAT'ın Küresel Başarısı

Uraloğlu, "Uzay Vatan"daki egemenliğin teknoloji ihraç eden kabiliyetle birleştiğini, bugün TÜRKSAT'ın sadece bir uydu operatörü değil, yurt dışında tercih edilen ve güven duyulan bir teknoloji markası haline geldiğini söyledi.

Yurt Dışı Kanal Sayısında Artış

TÜRKSAT'ın uluslararası güvenilirliğinin yurt dışı kanal sayısındaki artışla sabitlendiğine dikkat çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

  • 2020 yılı sonunda 114 olan yabancı menşeli kanal sayısı, son 5 yılda %50 artışla 171'e çıktı.
  • Bu tablo, Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracatında yakaladığı tarihi ivmeyi ortaya koydu.
  • Avrupa'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika ve Güney Asya'nın derinliklerine kadar dünyanın sesi artık TÜRKSAT üzerinden yükseliyor.
  • TÜRKSAT uyduları artık sadece bölgesel bir aktör değil, küresel yayıncılık liginde yön veren bir platform haline geldi.

Türksat 6A'nın Katkıları ve Yeni Anlaşmalar

Türksat 6A'nın sağladığı yeni kapsama alanlarının birer başarı hikayesine dönüştüğünü belirten Uraloğlu, Türksat 6A ile Güney Asya'da yeni bir sayfa açıldığını aktardı. Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle TÜRKSAT'ın bölgede hızla önemli anlaşmalar imzaladığını ifade etti.

  • Dubai merkezli firmayla yapılan sözleşme kapsamında, Türksat 6A üzerinden ilk kez doğrudan ticari hizmet sunulmaya başlandı.
  • Sri Lanka'nın önde gelen platformu Freesat Lanka'nın 50 kanalı sisteme dahil edildi.
  • Bu projeler, ülkeye yüksek katma değerli döviz girdisi sağlayan teknoloji diplomasisinin birer sonucudur.
  • Yerli üretim gücü olan Türksat 6A, yatırım maliyetini teknoloji ve hizmet ihracatıyla katlayarak geri ödeyen, ülke için paha biçilemez bir değer olduğunu kanıtladı.

TÜRKSAT'ın Yayıncılıkta Liderliği

TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın yapan toplam televizyon kanalı sayısı 532'ye ulaştı ve son 10 yılın rekoru kırıldı. Sadece son 1 yılda kanal sayısında %20'lik artış yakalanarak Türkiye küresel bir yayıncılık "hub"ı haline getirildi. Bu, TÜRKSAT'ın yayıncılık tarihindeki yıllık bazda en yüksek artış oranıdır. TÜRKSAT uyduları, ileri teknolojisi ve kesintisiz hizmet kalitesiyle global yayıncılar için en güvenilir liman olmaya devam edecektir. Türkiye, ulaştırmada ve haberleşmede uzay çağının öncüsü olma vizyonunu her geçen gün daha da ileriye taşımaktadır.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber