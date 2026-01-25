'Dijital Öğrenme Köprüsü' platformu erişime açıldı

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dijital kütüphaneleri, akademik veri tabanlarını ve çevrim içi kursları tek bir çatı altında toplayan "Dijital Öğrenme Köprüsü"nün erişime açıldığını bildirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net