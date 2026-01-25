İlaç yokluğu krizine karşı Bakanlıktan yeni adım

Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
Başkentte panik yaratan ihbar. 'Uçak düştü' dediler
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
LGS'ye ek sınav mı geliyor?
9 ilde sarı kodlu uyarı!
9 ilde sarı kodlu uyarı!
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Ana sayfaHaberler Yaşam

İlaç yokluğu krizine karşı Bakanlıktan yeni adım

Sağlık Bakanlığı, ilaç yokluğunu önlemek için devreye girdi! 444 4 680 hattı ve dijital takip sistemiyle kritik adımlar atıldı.

Haber Giriş : 25 Ocak 2026 16:31, Son Güncelleme : 25 Ocak 2026 16:34
Yazdır
İlaç yokluğu krizine karşı Bakanlıktan yeni adım

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, ilaç tedarikinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla başlattıkları uygulamayı anlattı.

Ayar, tüm dünyada zaman zaman ilaca erişim sorununun yaşanabildiğini vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olarak bu konunun öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'de ilaçların uzun yıllardır dijital sistemlerle takip edildiğine dikkati çeken Ayar, "Türkiye'de uzun yıllardır ilaçlar dijital olarak takip ediliyor ve alarm düzeyinde azlık-yokluk durumu gerçekleşmeden önce gerekli tedbirler alınıyor." dedi.

İlaç yokluğunun dünya genelinde, ham madde temininde yaşanan sorunlar nedeniyle de oluşabildiğini kaydeden Ayar, bunun yanında aşırı tüketim ile beraber bölgeler arasındaki dağılımın değişmesi gibi nedenlerle sorunlar yaşanabildiğini aktardı.

Ayar, Türkiye'nin yaklaşık 8 bin 500 ilacı devlet desteğiyle vatandaşlarına sunduğunu belirterek, "Bu, dünya için çok önemli bir başarıdır. 8 bin 500 ilaçtan sadece 150'si eşdeğeri olmayan ilaçlar grubundadır. İlaç azaldığı, bulunmada, teminde zorluk yaşandığı zaman özellikle bu 150 ilaç için Sağlık Bakanlığı ve kurumumuz gerekli müdahalelerde bulunmaktadır." diye konuştu.

Bu kapsamda geçen yıl imalatçıların, tedarikle ilgili yaşayabilecekleri sorunları öngördükleri anda en az 3 ay önceden bu durumu TİTCK'ye bildirmelerini zorunlu hale getirdiklerini aktaran Ayar, bu sayede ilaçlar kritik düzeyde yokluğa girmeden önce alternatif çözümler üretilebildiğini söyledi.

"İlacını bulamayanlar 444 4 680'i arasın"

Ayar, 80 milyon vatandaşın tamamının elektronik posta ya da veri tabanları üzerinden ilaç yokluğunu kuruma etkin biçimde bildirmesinin fiilen mümkün olmadığını belirterek, bu nedenle süreci daha proaktif yönetebilmek, olası tedarik sorunlarını etkili şekilde izleyebilmek amacıyla çağrı merkezini aktif hale getirdiklerini anlattı.

Bu kapsamda vatandaşlara Kuruma doğrudan başvuru imkanı sunulduğunu belirten Ayar, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız gittikleri bir eczanede ilacını bulamadıysa, 444 4 680 hattı üzerinden bize bunu lütfen rapor etsinler. 'İlacımı bulamıyorum' dedikleri zaman eğitim verdiğimiz uzman iletişimcilerimiz kendilerine yardımcı olacaklar. Hem o ilacın en yakın nerede bulunabileceği konusunda yönlendirme sağlayacaklar daha da önemlisi ilaç tedarikiyle alakalı sorumlularımızın harekete geçmesine ve tedarik sorununun çözümüne katkı sunacaklar."

"İlaç yokluğunun önlenmesinde akılcı ilaç kullanımı önemli rol oynuyor"

Eczanelerin ilaç depolarını dijital sistem üzerinden görebildiğini anımsatan Ayar, "Başta çok kıymetli eczacılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeye devam edeceklerine, ilave tedbire gerek kalmayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

İlaç tedarikinin kesintisiz sürdürülebilmesinde akılcı ilaç kullanımının önemli rol oynadığına dikkati çeken Ayar, vatandaşların ilaçlarını hekim reçetesiyle almasının ve gereksiz temine yönelmemesinin, israfı önleyerek planlı üretim dengesinin korunmasına katkı sağlayacağını söyledi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber