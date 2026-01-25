Büyükçekmece'de fabrika deposunda yangın
Ana sayfaHaberler Eğitim

LGS'ye ek sınav mı geliyor?

Proje okullarında LGS'ye ek sınav veya mülakat iddiaları gündemde! DMM, proje okullarında LGS'ye ek sınav iddialarını yalanladı.

Haber Giriş : 25 Ocak 2026 17:06, Son Güncelleme : 25 Ocak 2026 17:08
LGS'ye ek sınav mı geliyor?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, "Proje okul statüsündeki tüm liselere girişte LGS'ye ek olarak yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

YÖNETMELİK TÜM PROJE OKULLARINI KAPSAMIYOR

DMM tarafından yapılan açıklamada, Proje Okulları Yönetmeliği'nin "Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler" başlıklı 8. maddesinin, tüm proje okullarını kapsayan genel bir düzenleme olmadığı belirtildi. Söz konusu maddenin yalnızca mevzuatla açıkça belirlenmiş, özel program uygulayan okullar için geçerli olduğu ifade edildi.

UYGULAMA SINIRLI SAYIDA OKUL İÇİN GEÇERLİ

Açıklamada, Türkiye'de bu kapsamda değerlendirilebilecek okulların yalnızca TÜBİTAK Fen Lisesi ile BAYKAR Fen Lisesi olduğu bildirildi. Bu okullarda, merkezi sınavda aranan başarı şartına ek olarak, okulun uyguladığı özel programa yönelik diğer sınav şartlarının da aranabildiği kaydedildi.

DMM, proje okullarının tamamında LGS'ye ek sınav veya mülakat uygulanacağı yönündeki iddiaların yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu vurguladı. Açıklamada, yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulunuldu.


