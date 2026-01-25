Apartmanda çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında, aralarında 1 aylık bir bebeğin de bulunduğu 11 kişi dumandan etkilendi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yurtbaşı TOKİ sosyal konutlarındaki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin mutfak bölümünde, akşam saatlerinde yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan yoğun duman, bina sakinlerini etkiledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen, aralarında 1 aylık bebeğin de bulunduğu 11 kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.