Sivas ta kazanan çıkmadı
Sivasspor'un Valon Ethemi ve Amedspor'un Mbaye Diagne'nin golleriyle sonuçlanan mücadelede iki takım da puanlarını artırdı.
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sivasspor ile Amedspor karşı karşıya geldi. Sivasspor ile Amedspor arasındaki mücadele 1-1'lik beraberlikle noktalandı.
Sivasspor'un golünü 20. dakikada Valon Ethemi kaydetti. Amedspor'da fileleri 57. dakikada Mbaye Diagne havalandırdı.
Bu sonucun ardından Amedspor 43, Sivasspor ise 29 puana yükseldi.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Alper Akarsu, Ömer Tevfik Özkoç, Serdar Osman Akarsu
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Appindangoye, Murat Paluli, Mert Çelik, Emirhan Başyiğit, Mehmet Feyzi Yıldırım, Kamil Fidan (Dk. 72 Charisis), Ethemi (Dk. 90 Emre Gökay), Cihat Çelik (Dk. 90 Avramovski), Malle (Dk. 72 Kimpioka), Bekir Turaç Böke
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Yeşil, Emrah Başsan, Tarkan Serbest, Poko (Dk. 72 Afena-Gyan), Traore, Moreno, Diagne, Dia Saba (Dk. 87 Çekdar Orhan), Celal Hanalp, Hasani (Dk. 72 Sinan Kurt)
Goller: Dk. 21 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 57 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 39 Mehmet Yeşil, Dk. 55 Celal Hanalp, Dk. 80 Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler) Dk. 61 Ethemi (Özbelsan Sivasspor)