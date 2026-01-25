Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ocak 2026 19:24, Son Güncelleme : 25 Ocak 2026 19:41
Gaziantep'te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 19.13'te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,82 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk bilgilere göre, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.