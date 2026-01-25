Metin Günday ve Ali Özkaya arasında 'eski yargı daha iyiydi' tartışması
İBB, Levent'teki son yeşil alanı da imara açtı. 87 milyar TL'lik değer

İstanbul'un en değerli bölgelerinden biri olan Levent'teki eski İETT Garajı arazisi, İBB Meclisi'nde alınan kararla imara açıldı. 36 bin metrekarelik dev alanda 50 katlı bir yapılaşmanın önünü açan düzenleme, şehrin silueti ve bölgedeki rant potansiyeliyle tartışmaların odağına yerleşti.

25 Ocak 2026
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Ocak ayı oturumlarında, şehrin merkezindeki en büyük boş arazilerden biri olan Levent İETT Garajı sahası hakkında kritik bir imar değişikliğine gidildi. Alınan kararla birlikte, uzun süredir atıl durumda olan ve kamuoyunda farklı kullanım senaryolarıyla gündeme gelen arazi, yüksek yoğunluklu bir inşaat projesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Levent'te Dikey Mimari Dönemi: 50 Katlı Proje Geliyor

Yeni imar planı düzenlemesine göre, 36 bin metrekarelik toplam arazi üzerinde 3 emsal değeri belirlendi. Bu değer, zemin üstünde yaklaşık 50 katlı bir yapının inşa edilmesine olanak tanıyor. Toplam inşaat alanının 120 bin ile 150 bin metrekare arasında olması beklenirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin siluetinde önemli bir değişim yaşanacağı öngörülüyor.

Ekonomi uzmanları ve gayrimenkul analistleri, projenin merkezi konumu ve büyüklüğü nedeniyle ortaya çıkacak ekonomik değerin yaklaşık 2 milyar dolar (güncel kurla 87 milyar TL) seviyelerine ulaşabileceğini belirtiyor. Bu rakam, araziyi Türkiye'nin en kıymetli gayrimenkul projelerinden biri haline getiriyor.

Yeşil Alan ve Deprem Toplanma Noktası Tartışmaları

Arazinin imara açılması, beraberinde çevre ve şehir planlama tartışmalarını da getirdi. Söz konusu alan, özellikle 2019 yılındaki planlama süreçlerinde "yeşil alan" ve "deprem toplanma alanı" olarak gündeme gelmişti. Bölge sakinleri ve şehir plancıları, Levent gibi yoğun yapılaşmanın olduğu bir merkezde bu büyüklükte bir boş alanın betonlaşmaya açılmasının, olası bir afet durumunda sığınma alanı ihtiyacını nasıl etkileyeceğini sorguluyor.

Önceki dönemlerde park yapılması planlanan bu arazinin, bugün yüksek yoğunluklu bir ticaret ve konut alanına dönüştürülmesi, şehir yönetimi ilkeleri açısından farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bölge Trafiği ve Altyapı Nasıl Etkilenecek?

Levent ve Büyükdere Caddesi hattı, hali hazırda İstanbul'un trafik yükünün en yoğun olduğu noktaların başında geliyor. 50 katlı ve devasa bir kapalı alana sahip olacak projenin, bölgedeki araç trafiği ve mevcut altyapı sistemine getireceği ek yük, teknik ekipler tarafından inceleniyor. Uzmanlar, bu çapta bir projenin ulaşım entegrasyonu sağlanmadan hayata geçirilmesinin bölge ulaşımında ciddi aksamalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

İnşaat çalışmalarının önümüzdeki dönemde başlaması beklenen projeyle ilgili teknik detayların ve mimari görsellerin yakında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

