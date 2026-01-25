Ebubekir Şahin, Türk Telekom CEO'su olur olmaz kızının istifasını istedi

Ekim 2025'te Türk Telekom şirketinde CEO olarak görev almaya başlamıştı.

İLK İŞ KIZININ İSTİFASINI İSTEMEK OLDU

Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan'ın haberine göre; Şahin göreve gelir gelmez ilk iş olarak, Türk Telekom İnsan Kaynakları Departmanı'ndan çalışan kızı Zeynep Melike'nin istifasını istemek oldu.

"HİÇBİR YERDE AKRABA KOLLAMASI YAPMADIM, YAPMAM DA"

Pehlivan'ın paylaştığı bilgi sonrası Şahin'le görüşen Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, meselenin detaylarını sordu.

Ebubekir Şahin, Ahmet Hakan'a verdiği cevapta, "Kızım Zeynep Melike, 1 yıl önce en alt kademeden uzman yardımcısı olarak Türk Telekom'da göreve başlamıştı. Telekom'a CEO olunca kızımın o görevi sürdürmesinin doğru olmadığını düşündüm. Kızımı aradım. Şefkatle konuştum. İstifa etmesi gerektiğini söyledim. Bu benim için en temel prensiptir. Görev yaptığım hiçbir yerde akraba kollaması yapmadım, Telekom'da da yapmam." dedi.