Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü önünde EYP'li saldırı

Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası önünde meydana gelen olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 25 Ocak 2026 günü saat 20.15 sıralarında, Emniyet Müdürlüğü'nün vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldı.

Olayın hemen ardından yapılan ilk incelemelerde, yüzleri maskeli iki şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdiği tespit edildi. Güvenlik güçleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, uzman ekiplerce detaylı inceleme gerçekleştirildi.

Valilik açıklamasında, olay yeri ve çevresinde yapılan çalışmalar sonucunda el yapımı patlayıcının herhangi bir can kaybına ya da maddi hasara yol açmadığının belirlendiği ifade edildi. Patlayıcının etkisiz kaldığı ve çevrede zarar oluşmadığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, saldırıyı gerçekleştiren faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların emniyet birimlerince titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.