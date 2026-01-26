Türkiye'nin makine ihracatı 28,7 milyar dolarla rekor kırdı
Mersin'de eylem sonrası ateş açıldı: 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de izinsiz bir gösteri sonrası çıkan tartışmada ev sahibinin havaya ateş açması sonucu balkonda bulunan 24 yaşındaki Suriye uyruklu B.A. hayatını kaybetti.

Haber Giriş : 26 Ocak 2026 07:29, Son Güncelleme : 26 Ocak 2026 07:39
Mersin'de eylem sonrası ateş açıldı: 1 kişi hayatını kaybetti

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki olayları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Gazipaşa Mahallesi'nde saat 19.00'da izinsiz gösteri düzenlendiği belirtildi.

Yapılan görüşmelerin ardından grubun saat 20.20 sıralarında dağıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşanmış ve ev sahibi tarafından havaya ateş açılmıştır. Havaya açılan ateş sonrası karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B.A'ya (24) mermi isabet etmiş ve B.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından havaya ateş eden H.K. (55) ve oğlu A.K. (23) silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

