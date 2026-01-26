Erdoğan korumasının verdiği suyu neden içmedi? Bilal Erdoğan ilk kez açıkladı

Bilal Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Katar merkezli dijital yayın platformu Atheer için hazırlanan "Zü Şan" (Önemli Kişiler) programına konuk olmuştu. Henüz tamamı yayınlanmayan röportajdan kesitler paylaşılıyor.

Son paylaşılan kesitte ise, Bilal Erdoğan'a 2023 genel seçim öncesi yaşanan 'su' olayı soruldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 2023 tarihinde seçim çalışmaları kapsamında Hatay'ı ziyaret etmişti.

Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte bir parkta oturduğu sırada koruması tarafından kendisine su uzatılmıştı. Ancak Erdoğan geri çevirmişti. Oğlu Bilal Erdoğan devreye girip aynı suyu uzatınca Erdoğan bu kez içmişti.

Bu görüntü hem geleneksel hem de sosyal medyada çok konuşulmuştu.

İki buçuk yıl sonra Katar medyası Atheer, Bilal Erdoğan'a bu görüntünün perde arkasını sordu.

Bilal Erdoğan ise ilk kez anlattı:

'AİLEM BABAMIN YANINDA OLMAMI İSTEDİ'

Tabii bir evlat ile anne-baba ilişkisinin yakın olması beklenir. Güven olması da elbette beklenir. O seçim kampanyasında ben Cumhurbaşkanımızla 2 ay kadar vakit geçirmiştim. O seçimde Cumhurbaşkanımızın yanında olmam icap ediyordu. Ailemizin de böyle bir beklentisi vardı. Benim için hem bir görev hem de bir zevkti. Bir baba gözünün güvendiği biri aradığını düşünürsek, değerli olduğunu düşünüyorum.

'GÜVENLİĞİNE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR'

Gerçekten dikkat ettiğimiz şeyler var, bazı şeyler güvenlikle ilgili, bazı şeyler sağlıkla ilgili. Orada da işte Cumhurbaşkanımız şekerine dikkat etmesi gerekiyor, canı çeken bir şeye dikkat etmesi gerekiyor. Başka insanlar Cumhurbaşkanımıza 'Hayır' diyemiyor, tatlı canı çektiğinde vermesi konusunda. Ben oğlu olarak o riski göze alabiliyorum. 'Şimdi bunu istemeseniz daha iyi olur, onun yerine bunu versek daha uygun olur' diyebiliyorum.

'KABUL EDİLEBİLİR BİR RİSK DEĞİL'

Bir yandan da Cumhurbaşkanımıza bir şey ikram edildiği zaman, insanlar evlerinden bir şeyler yedirmek istiyor, Cumhurbaşkanımız da sorgusuz sualsiz kabul etmek istiyor, tadına bakmak istiyor. Bu düzeyde bir insan için kolay kabul edilebilir risk değil. Her durumda dikkatli olunması gerekiyor. Orada da bunların hepsinin döndüğü bir an yakalandı kameraların önünde. Cumhurbaşkanımızın daha uzun yıllar siyaset yapabilmesi için, Türkiye'ye hizmet edebilmesi için bir yandan sağlığına bir yandan da emniyetine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu konuda da biz aile olarak hassas ve dikkat davranıyoruz.