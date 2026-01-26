Şimşek: Enflasyon beklentisi belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ocak ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Enflasyon beklentilerindeki düşüş eğiliminin, sürdüğüne işaret eden Şimşek, "12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre, hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan geriledi" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, hanehalkı enflasyon beklentilerinin, tüm ülkelerde enflasyon gerçekleşmeleri ve eğilimlerinin üzerinde olduğuna, bu durumun Türkiye'ye özgü olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi, hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor. Ocakta dönemsel etkiler kaynaklı aylık enflasyonun artmasını, ancak yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerleme ile birlikte beklentilerin daha da iyileşerek fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltmasını ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlamasını bekliyoruz. Yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı politikalarımızı, kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."